¡Ya me Explanté!

Confieso que la noche antes de la explantación (retiro de implantes mamarios) el miedo me invadió. Tuve que enviar un mensaje al chat familiar para mis hijos, ya que ellos viven fuera de México, y pedirles que, pase lo que pase, salgan adelante y vivan sus vidas plenamente.

Eso me dio un poco de tranquilidad. Me autoanalizaba como si fuera una paciente. Me di cuenta de que en esta ocasión, el miedo lo tenía en la garganta y en el estómago. A las 3:00 a.m me levanté para ir al baño, me desvestí frente al espejo y me despedí de esa imagen que nunca más volvería a ver. Tomé mi celular y saqué tres fotografías. Me miré a los ojos y sentí una profunda gratitud por la vida. Tuve la oportunidad de elegir el camino de la salud.

Llegamos al Hospital y el equipo de mi cirujano, el Dr. Nicolás Domínguez, ya estaba ahí. Mejor cirujano no pude escoger. Las enfermeras del Hospital me trataron súper bien y una de ellas me tomó de las manos. "Señora Moni, todo va a salir bien". Abrió la llave y no pude dejar de llorar. Tenía miedo, claro que tenía dudas, pero descubrí que no era miedo por explantarme, era miedo de la cirugía. Entendí el "efecto bata blanca"; sentí que mi cirujano y mi anestesiólogo, el Dr. Flores, tenían un poder divino sobre mí: la vulnerabilidad absoluta, la pérdida total del pudor, el cuerpo en sus manos. La sala de recuperación fue lo más difícil. Gracias a Dios, fue mi esposo quien me despertó. Su acceso está permitido porque es cirujano ortopedista. No es por nada, pero juro que es uno de los mejores de México.

Deberían permitir que un familiar pueda entrar a recuperación con el enfermo. Es tan importante. Clemente entendía mi lenguaje con el movimiento de mi mano izquierda: “¿Tienes sed? ¿Te duele la garganta? ¿Tienes frío? ¿Estás sudando? Te pongo una cobija.

Ahí vas poco a poco. Estás saturando bien. Salió perfecta la cirugía. Abre los ojos. Inténtalo. Aquí estoy. No me voy a ir. Tranquila. ¡Lo lograste!” Sí, ya salí. Lo logramos. Para hacer esto, se necesita un fuerte apoyo emocional. Me queda claro que soy una Mónica que ha vencido sus miedos, una mujer que ha tomado el camino difícil pero con mayores recompensas. Hoy me siento más fuerte que antes de la cirugía. No habría sido posible sin los cuidados tan amorosos de mi hermana Ruth. No tengo palabras para agradecer tanto amor, el hecho de ayudar a otras mujeres me ha inspirado a tener una versión más profunda de mí misma. No puedo concebir la vida sin riesgos, sin sangre, sin amor, y mucho menos sin cicatrices.

¡Ahora en recuperación!

A todas aquellas personas que quieran saber más sobre mi experiencia de explantación, no duden en contactarme:

Ig: @monicasalmon_

Mònica Salmón

