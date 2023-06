La simulación del arranque

Temporada de trucos. Tiempos de simulación. La adelantada sucesión presidencial lleva a varios a sacar sus mejores jugadas, diseñar estrategias, construir escenarios, engañar y hacer cálculos.

El reloj adelantado del presidente y Morena, que sitúa al país ya en el 2024 electoral, trae consigo varias carambolas.

La contienda —no hay encuesta que diga otra cosa— es de dos: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

¿A qué juega, por ejemplo, Adán Augusto López? Innegable, es cercanísimo al presidente, pero se ve tranquilo y sin prisas, aun cuando no crece en las encuestas.

El secretario de Gobernación pareciera muy seguro de su rol. ¿Será que su cálculo no lo lleva a la candidatura presidencial, sino a la dirigencia de Morena, después de 2024, para desde ahí mantener la 4T?

Otra pregunta: ¿Alguien creyó que Yeidckol Polevnsky decidió brincar a la lista de aspirantes? ¿No fue motivada por quienes intentan colocar a otra mujer en la contienda, y arrebatarle preferencias a la aún jefa de gobierno?

Una más: ¿No es Gerardo Fernández Noroña, un aspirante que jala votos del ala más radical de Morena? ¿A quién le resta en las preferencias? ¿Y a quién le podría quitar Manuel Velasco? Lo del PT y Verde son rounds de sombra.

¿Por qué anunció Ricardo Monreal que se queda en Morena “hasta la muerte”, luego de coquetear con irse? ¿Qué obtuvo? ¿qué calcula? ¿Qué cambió en su relación con el presidente, tras dos años de distanciamiento? ¿Por qué se ‘bajó’ de la contienda por la CDMX Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y desactivaron como candidato a Martí Batres, volviéndolo jefe de gobierno sustituto? ¿El camino de Monreal a la candidatura a la jefatura de gobierno está pavimentado?

La batalla es de dos. El excanciller pegó primero, y lo ha hecho tres veces: consiguió las reglas del juego y método que buscaba (forzando a las corcholatas a dejar sus cargos, amarrándole las manos a los gobernadores y haciendo que haya cinco encuestas), fue el primero en renunciar y el primero en inscribirse en la contienda. Sheinbaum arranca marcando bien en las encuestas, pero perdió una semana y, por ahora, la inercia es de Ebrard. Él marca la agenda y, parece, lleva la batuta. Bienvenidos al 2024 adelantado, donde parece que el proceso interno de Morena es el electoral.

•••

Off the record: Xóchitl Gálvez sería la candidata más competitiva en la CDMX. No hay encuesta donde no esté a la cabeza en las preferencias entre los partidos de oposición. No es novedad que el grupo que controla el PAN capitalino, que encabeza Jorge Romero, no la quiere, como tampoco lo es que para deshacerse de ella y colgarse de su arrastre la quieren convencer de ir por la Presidencia. Si muerde el anzuelo perdería la Ciudad, e iría a una batalla casi perdida.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

