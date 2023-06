"Lo que queda de nosotros": La muerte, el abandono y el tiempo finito de la vida

Asistimos al Teatro Orientación a ver la obra “Lo que queda de nosotros”, sinceramente no con mucho entusiasmo, a pesar de que es una de las obras más recomendadas y alabadas en diferentes espacios. Sucede que regularmente se aplauden con mucho ánimo obras complacientes, convencionales, efectistas y sensibleras. No es del todo el caso de la obra escrita por Alejandro Ricaño (Xalapa, Veracruz, 1983), uno de los directores y dramaturgos sobresalientes de la nueva ola de creadores teatrales, y Sara Pinet, nacida en 1985, también con larga trayectoria como actriz y dramaturga.

La pieza de Pinet y Ricaño fue reconocida con el Premio de Dramaturgia Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños 2014. Suele pasar que los premios de las instituciones legitiman el quehacer artístico y a los creadores, y no siempre con el criterio más amplio, riguroso y alejado de los intereses de grupo o institucional. Hay que decirlo, porque la autocomplacencia empieza con la falta de autocrítica, y en el criterio institucional para decidir qué sí y qué no vale la pena en el terreno del arte.

Regresando a “Lo que queda de nosotros”, creemos que tiene valores teatrales que la colocan como una obra que funciona a través de una fórmula ya abordada en otras dramaturgias con mayor rigor y radicalidad, como la creada por la canadiense Suzanne Lebeau, que hace algunas décadas trajo su teatro para niños a México y no sólo impactó, también influyó en muchos creadores de teatro infantil.

Foto: Cortesía César Martínez

Más allá de las comparaciones, a veces necesarias para reconocer influencias y atisbar en la genealogía del teatro para niños que plantea temas serios y profundos, que respeta la inteligencia de los niños y no les llena la cabeza de historias de príncipes y princesas que viven felices para siempre, “Lo que queda de nosotros” tiene sus aciertos: complejiza la experiencia humana y la presenta a los niños, a los que toma de la mano y los introduce en un mundo dramático doloroso y con el que todos podemos identificarnos: la muerte de los seres queridos, particularmente la de la madre y la del padre.

Es inevitable pensar en “Bambi”, cuando el cazador mata a la mamá del tierno ciervo, que queda desprotegido frente a los peligros del bosque, estrenada en 1942, de una hora y 10 minutos de duración, que sigue siendo una de las clásicas de Disney y que hizo llorar a miles de niños en todo el mundo. Tal vez nos viene a la mente por la fórmula, que no tiene pierde en términos de la garantía del éxito del drama. La muerte de los padres significa la pérdida de seguridad y el más profundo sentimiento de abandono en un niño. Por otro lado, la empatía no se regatea, a menos que se carezca de progenitora y de los sentimientos humanos esenciales.

En este sentido, “Lo que queda de nosotros” no se sale del área segura. Se va por los recursos probados y efectivos para hacer una obra con la que el público empatiza sin cuestionamiento de por medio. Pero la fórmula no es radical, la puesta en escena todavía tiene pudor para presentar una visión del mundo en toda su dimensión trágica.

La fuerza de la obra se concentra en la creación de la atmósfera, apoyada de manera contundente por el diseño sonoro, producido en vivo por dos músicos de primera David Ortiz y Ricardo Estrada; y una actuación efectiva por parte de Sara Pinet y de Raúl Villegas.

Villegas merece mención aparte. Es un actor con muchos recursos que entiende la naturaleza de la escena y del trabajo del actor, y trasmuta en diferentes personajes, aunque interpreta principalmente al perro “Toto” de la niña “Nata”. Perro que es abandonado por su dueña, cuando el padre de ésta muere.

Cortesía Cérar Martínez

Están todos los elementos para conmover. Pero la obra, dentro de su naturaleza convencional, es efectiva y logra que el público, ya sea infantil o adulto, disfrute de una historia que tocará su aparato emocional y no los dejará indiferentes.

La obra de Pinet y Ricaño tiene la cualidad del oficio. Tanto uno como el otro conocen las entrañas del teatro y se mueven como peces en el agua dentro de ese universo que crea realidades que nos hablan de la vida real, pero desde la perspectiva amplísima del teatro, que conduce a una reflexión mayor.

“Lo que queda de nosotros” representa, sin duda, un avance importante en el teatro para niños en México; no es un teatro bobo, tampoco duda de la inteligencia emocional y la comprensión del mundo de los infantes y plantea una realidad que duele porque forma parte de la experiencia humana: el abandono, la herida sustancial ante la pérdida del padre o de la madre.

La historia es contada en escena, acorde con la nueva corriente dramática y de dirección contemporánea en México. Se narran los hechos, el espectador imagina las escenas, y los actores son las puertas para entrar a esas dimensiones dramáticas, que ya no se representan, ni se actúan: se cuentan. En ese sentido, la palabra en el teatro actual, y hablando específicamente de “Lo que queda de nosotros” tiene una importancia fundamental y una fuerza que está por encima de la acción del teatro.

El teatro del siglo XX va quedando atrás. Hoy es otra la propuesta, es una vez más volver al texto, a la palabra y a la imaginación activa del público.

Fabulada (el perro habla y se comunica con el público como un narrador), “Lo que queda de nosotros” no decepcionará a quienes tienen expectativas. Es una obra, desde nuestra perspectiva, para niños y adultos. Recomendable, pero no infalible. La crítica debe ser honesta y no caer en las mismas trampas de la complacencia, lo convencional y, la peor de todas, la alabanza sin análisis.

El 20 de junio, en el Teatro Orientación, del Centro Cultural del Bosque, se llevará a cabo la última función de la temporada de “Lo que queda de nosotros”. No se la pierda.

POR JUAN HERNÁNDEZ

IG:@JUANHERNANDEZ4248

TW: @ISLAS33

LSN