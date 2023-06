Lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador ignore una orden judicial, no cumpla su palabra y, lo peor, se encierre en su palacio. Eso sucedió el lunes, cuando, sentencia en mano, me presenté en Palacio Nacional para exigir hacer valer mi derecho de réplica.

Todo comenzó el pasado 28 de noviembre cuando participé en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Ahí mencioné que programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, además de apoyo económico, deberían contar con herramientas para el desarrollo, como conocimientos en inglés o tecnología.

Una semana después, el 5 de diciembre, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel me atribuyó palabra que nunca mencioné, pues aseguró que yo quería desaparecer el programa de adultos mayores.

Ese mismo día, envié una carta al Presidente para solicitar mi derecho de réplica y aclarar que yo no me pronuncié por desaparecer programas sociales. Sin embargo, horas después, nuevamente en su conferencia, el primer mandatario aseguró que sólo me daría derecho de réplica si una autoridad lo obligaba.

Ante la negativa, el 26 de diciembre de 2022, presenté una demanda de amparo para hacer valer mi derecho.

Fue el 16 de enero cuando mi amparo fue admitido. Sin embargo, pese a la declaración del mandatario, la Presidencia de la República promovió un recurso de queja para negarse.

Luego de promoverlo, el 14 de marzo, un Tribunal Colegiado declaró infundada la queja de Palacio Nacional y, finalmente, el 7 de junio, el juez me otorgó el derecho de réplica.

Que quede claro, asistí, no por capricho, sino a exigir mi derecho. Si bien la oficina del Presidente todavía puede interponer un recurso, fui a que cumpliera su palabra, él la había empeñado.

El jefe del Ejecutivo no debe olvidar los principios juaristas y una de las principales fases de Benito Juárez es: “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Y no respetó mi derecho.

Resolver el problema era tan sencillo: el presidente López Obrador debía reconocer su error y admitir que mintió, que yo nunca me prenuncié por desaparecer el programa social de adultos mayores. Pero no lo hace porque no le gusta la realidad, prefiere sus otros datos. Pero aún está a tiempo, si él quiere o está dispuesto, se puede cerrar la historia esta misma semana, permitiéndome ejercer mi derecho. Así de simple.

Tengan la certeza de que, aunque no le guste y quiera complicar las cosas, seguiré luchando hasta que se reconozca nuestro derecho de réplica. No se trata de mi derecho, se trata del derecho de todos.

Xóchitl Gálvez

Senadora del PAN

@XochitlGalvez

LSN