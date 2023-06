Un poquito de flojera en la hamaca…

Se han oficializado una serie de cambios dentro de la cúpula del futbol mexicano, que prometen, en teoría, solventar la triste actuación de la selección mexicana en el Mundial pasado, y no sólo este, sino haber quedado eliminados de casi todas las categorías, Juegos Olímpicos, femeniles y escaparates internacionales que sirvan para poner al jugador mexicano en posibilidades tangibles de exportaciones a otras ligas.

Se ha nombrado a Duilio Davino como nuevo director de selecciones nacionales. Hizo las cosas muy bien en su paso por Monterrey, consolidando a una escuadra competitiva a la que le ha faltado reflejarlo con más títulos. Sin duda, suena interesante, pero los directivos le han puesto a él, y Diego Cocca todo el marco para no poder sobresalir. Torneos de poca trascendencia como la Nations League, de CONCACAF, la inservible Copa Oro y amistosos de la talla de Guatemala, un Camerún parchado, y en competencias oficiales enfrentando a Surinam, y en julio: Haití, Honduras, Qatar y demás combinados poco condecorados a nivel mundial.

Total, que a México desde hace rato ya no le importa enfrentar sinodales de envergadura. La zona de confort inevitable se ha adueñado de los jugadores, y ello también derivó en un nivel lacrimógeno, que se exhibe en los torneos importantes.

Entre otra de las transformaciones está la incorporación a la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol de Juan Carlos Rodríguez. Adivine usted de dónde surgió. Televisora que tiene una de sus sedes en San Ángel, de la capital de la república. Ha presentado ideas muy interesantes como la centralización de los derechos de transmisión en la liga. Algo así como lo que hizo la MLS, de los Estados Unidos, al ponerla toda en Apple TV, y así el aficionado no batalla, al no tener varias plataformas independientes. Hasta ahí todo magnífico. El detalle es que el señor y los suyos lo quieren implementar hasta el año 2028. ¿Qué le parece?

Después de que se hayan llenado los botines de billetes verdes, tras haber realizado el Mundial. El mensaje es muy claro. Nos tiraremos cinco años de parsimonia para actuar, total, que parece que La Bomba, como es apodado el nuevo mandamás, va a tener varios ciclos en frente del organismo. Afición, no nos dejemos engañar. Otras caras, mismos patrones de conducta. No habrá Copa Libertadores hasta que no nos traten en igualdad de condiciones, señaló Rodríguez. Si la final del torneo sudamericano se tiene que jugar acá, perfecto. Aceptamos. ¡Ah! Pero para ir de visitantes toda la Leagues Cup a Estados Unidos, ahí sí no nos quejamos.

Señores, seguimos con incongruencias del tamaño del Azteca. Preparémonos, aparentemente, para otro período en donde se han instalado más hamacas para seguirnos durmiendo en los laureles.

