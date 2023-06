Cambios en las políticas exteriores y logros concretos en la región

Continúan los cambios en la región mesoamericana. Destacan el de la titularidad de la cancillería mexicana, el logro del acuerdo para un cese el fuego y rescate de los niños en la selva colombiana, los recientes pactos adoptados entre la comunidad de estados del Caribe con los Estados Unidos de América y las giras de diversas delegaciones europeas a América Latina.

Alicia Bárcena asumirá próximamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Comprometida con la igualdad y el desarrollo. Recibirá la oficina de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien se encuentra a cargo a partir de la renuncia del canciller Marcelo Ebrard. Pública es la positiva reacción que esto representa, en especial cuando las mujeres siguen asumiendo las carteras de relaciones exteriores en América Latina y El Caribe.

Colombia avanza con dos pasos en la distensión regional que son excepcionales. Queda claro que en momentos de tensión se logran importantes decisiones que cambian las cosas. Colombia sigue innovando, en las formas de atención a los problemas de la consolidación de la paz.

Destacan dos pasos significativos en la forma en la que se está realizando el proceso de diálogo integral con diferentes comunidades que ha representado ya dos logros muy concretos. El primero, con la alianza con los pueblos indígenas que logró el rescate de los niños de esas comunidades en una zona de conflicto de la Amazonía colombiano la semana pasada.

El otro, los acuerdos para un cese el fuego por un periodo preliminar de 180 días, a partir del 3 de agosto, firmados por el presidente Petro en nombre del gobierno de Colombia y Antonio García, por parte del Ejército de Liberación Nacional en Cuba el 9 de junio como resultado de la tercera ronda de negociaciones.

El cese el fuego tendrá como objeto generar las condiciones necesarias para que la población civil —los liderazgos sociales, los pueblos étnicos, las mujeres y los defensores de derechos humanos— ejerzan sus derechos con libertad en sus propios territorios. Las partes han solicitado que la Misión de las Naciones Unidas en Colombia realice el monitoreo y verificación del cese de fuego.

Por su parte, la comunidad caribeña ha acordado con la presencia de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos el compromiso de apoyo a la región, en una reunión que alta trascendencia en este momento de recomposiciones regionales, con la iniciativa U.S.- Caribbean Partnership to Address the Climate Crisis 2030, con la iniciativa Biden-Harris (PACC 2030) el mismo 9 de junio.

Ya se acerca la realización del proceso de cumbre América Latina y El Caribe en Bruselas el 17 y 18 de julio en Bruselas. En este contexto, Alemania y la misma Unión Europea han enviado sendas delegaciones a dialogar, entre las que se encuentra la de la canciller alemana, quien concluyó su primera gira en América Latina y El Caribe hace unos días y con la visita de la Presidenta de la Unión Europea a Brasil, Argentina, Chile y México esta semana, del 12 al 17 de junio del 2023.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ

Catedrática universitaria

@GuadalupeGonzCh

MAAZ