La Generación Z pone sus reglas frente a las marcas

El futuro de las marcas pertenece a la Generación Z. Este sector de la población que nació entre 1995 y 2000, está muy consciente de la influencia que pueden tener las marcas en la sociedad y en su público, y buscan identificarse con marcas que no estén tone deaf y, por el contrario, que escuchen a su audiencia en cuanto a sus necesidades reales y su contexto socioeconómico.

Al ser una generación nativamente digital, que además pasa más de 11 horas a la semana frente a un celular, tiene un ventaja sobre las personas de otras edades, ya que a través de plataformas online se informan, se relacionan con el mundo y se unen a causas sociales. Además, defienden sus ideales y su comportamiento se vuelve una influencia para los demás.

Las marcas que sepan alinearse a los valores de esta generación y que demuestren estar comprometidas con la sociedad, serán las elegidas para crear relaciones duraderas a futuro, sobre todo si se considera que, para 2025, será la Generación Z el mayor sector de compradores en el mundo. Esto superando, incluso, a los millennials, quienes actualmente tienen el liderazgo en el volumen de compras.

Esta situación representa un desafío para las marcas, porque si no se mantiene una buena relación con los también llamados centennials, se corre el riesgo de sufrir boicots o cancelaciones que puede dañar la reputación, e incluso conducir a las empresas a la quiebra.

Generar una experiencia de compra especial para la generación Z se vuelve fundamental. El primer paso es trabajar en mostrarse como una marca que escucha a su audiencia respecto a sus necesidades, de nada sirve presentar un panorama con el que no se sienten identificados, pues únicamente les generará la sensación de ser utilizados para intereses comerciales. ¿Cuáles son algunos de los retos de las marcas para atraer a la generación Z? Básicamente entender sus necesidades, saber que este sector poblacional se mueve con base en una mayor conciencia social, una contínua defensa de los derechos humanos. Valoran la inclusión, son multiculturales, además poseen una mayor conciencia con el medio ambiente y tienen una mentalidad emprendedora y creativa. Las marcas que logren asimilar esta forma de vida, irán un paso adelante.

Para atraerlos, las estrategias de marketing deben ser innovadoras, rápidas, honestas, transparentes, estéticas y acorde a sus ideales, emociones, imagen personal, y con mensajes que no se basen solo en la invitación a compra. Lo que se les presente debe formar parte de iniciativas que ellos persigan.

Otro elemento crucial para lograr la mejor conexión es sumar al equipo laboral personas de esta generación. La mayoría de las decisiones de compra o acercamiento con una marca se basan en las recomendaciones de amigos o familiares y, en la actualidad, de influencers. Se les considera un vínculo cercano en quien se puede confiar, porque no es la marca la que está hablando de sí misma.

Así que contar con colaboradores centennials aumenta las probabilidades de éxito. La mejor forma de llegar al futuro es incorporando al futuro. El meme marketing, por ejemplo, puede ser una opción para lograr estos objetivos. A través de memes estáticos y gifs, se pueden representar situaciones que vive a diario la Generación Z: pensamientos, chistes e ideas adaptados a la esencia de la marca, que resulten atractivos y efectivos. Nosotros, desde que lo implementamos en la cuenta de Instagram de Shape Agency, hemos visto un incremento de más de 70% en interacción en redes sociales por parte de esta generación.

Pero, más allá de las estrategias operativas, todas las marcas deben ser conscientes de algo: la Generación Z tiene nuevos ideales: está en contra de las injusticias, se preocupa por su entorno, busca el relacionamiento con cualquier persona y sus emociones son el pilar para decidir hacer una compra.

Si las marcas quieren crecer y ser las preferidas, su estrategia debe encaminarse en resaltar los valores que las caracterizan, enfocarse en la escucha y en atender las preocupaciones de los jóvenes, ofreciendo un diferenciador como causas sociales y promoción de la igualdad. Las empresas que no hagan el cambio de chip, no solo fracasarán en el mercado, también pondrían en riesgo su supervivencia por no adaptarse a las tendencias actuales.

Esther Wilding, fundadora de Shape Agency