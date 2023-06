AMLO y EL INE CARA A CARA

Hasta anoche los 11 consejeros que forman parte del INE tenían confirmada su visita a Palacio Nacional para el encuentro inédito con AMLO, programado a las 10:30 de la mañana. En los casi cinco años del actual gobierno, el presidente jamás se había sentado cara a cara con los representantes de la institución electoral federal. Lo de esta mañana es un acto sin precedente, sobre todo porque López Obrador lleva casi dos décadas enfrentado al instituto electoral, desde antes de 2006 y hasta 2023.

Junto con su movimiento y tras sus derrotas como candidato presidencial ha sido impulsor central de reformas electorales y la transformación del INE desde hace tres sexenios. Ni su propio triunfo presidencial de 2018 le motivó hacer las paces, todo lo contrario: recrudeció la batalla, principalmente con el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, hasta su salida ocurrida el 3 de abril pasado y la llegada de cuatro nuevos consejeros, entre ellos la nueva presidenta del organismo autónomo, Guadalupe Taddei, cuya familia directa tiene cargos importantes en la 4T.

Como se adelantó en esta columna del 22 de mayo: Habemus reunión INE y AMLO, consejeros electorales y López Obrador bajan las armas y se plantean nueva etapa de cara a las elecciones de 2024. El presidente empieza a tejer fino la sucesión presidencial al apostar por una nueva relación con el INE. Para no perder el control del proceso, se reúne con los consejeros y consejeras.

El ascenso de Taddei despresurizó la bomba de tiempo en que se habían convertido las relaciones: un frente abierto entre árbitro electoral y presidente de la República. Desde el primer día de Taddei empezó una nueva dinámica en la relación con el Ejecutivo federal al tenderse un puente de acercamiento entre representantes del instituto y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

El encuentro de esta mañana le cae como anillo al dedo a López Obrador, a dos días de que Morena dio en Santa Paz el primer encuentro entre las corcholatas rumbo a la presidencial de 2024, quienes ya acumulan más de 100 denuncias ante el INE por actos anticipados de campaña al usar recursos, se argumenta, de las dependencias que encabezan para organizar eventos públicos y hacer giras de trabajo por diferentes estados del país con el fin de promover su figura.

Es inédito el encuentro. Hay antecedentes contundentes para reflexionar sobre lo que busca y espera el presidente López Obrador de la reunión con consejeras y consejeros electorales. AMLO está contra los organismos autónomos: Se adueñó de la CNDH, al imponer a una incondicional que a todas luces se cargó más del lado del gobierno que de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, maniató a la Auditoría Superior de la Federación (presionó para que se desdijese de las irregularidades en el desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco), la Suprema Corte frenó su plan B para desmantelar al INE y debilitar al TEPJF, ordenó mutilar al INAI para que no pueda sesionar y revisar el ejercicio de los recursos, buscó sin éxito hacerse del control del Poder Judicial y va por los órganos desconcentrados y descentralizados. AMLO quiere concentrar poder y eliminar contrapesos. No hay duda, el presidente empezará su operación en busca de encantar a los consejeros no identificados con Morena y que dejaron huérfanos o molestos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama porque varios de ellos y ellas tampoco estaban de acuerdo con el pleito personalizado en que se convirtió la relación del INE con Presidencia. López Obrador encantará a quien quiera dejarse encantar o viceversa.

***

El INAI no está muerto

Mucha atención con lo que está sucediendo en el INAI y que sienta un precedente frente al plan de desaparecer al organismo, pues con la falta de nombramientos por parte de Morena y sus aliados en el Senado, de tres integrantes o al menos uno en el instituto para que el organismo autónomo pueda volver a sesionar de manera ordinaria, por mandato judicial se ordenó hacer una sesión que se llevó a cabo ayer. Se trata de una reunión extraordinaria que faculta a los cuatro integrantes a llevar trabajos en el pleno con la validez jurídica (como si el pleno estuviese completo) para atender dos casos de personas que se ampararon contra las resoluciones emitidas por este organismo garante a sus respectivos recursos de revisión.

El primer caso fue para revisar una solicitud de voto por internet, por lo que se dejó sin efectos la resolución del recurso de revisión RRA 4621/21 en contra del INE. En el segundo caso, hay una resolución el pleno del INAI emitió una nueva resolución del recurso de revisión RRD 01671/20 interpuesto en contra de la FGR, es decir modifica la respuesta de la FGR e instruye proporcionar a la persona solicitante el ordenamiento administrativo-legal-jurídico o documento que dé cuenta de las facultades del Director de Administración y Control de Personal para darla de baja en la nómina de la institución, en 2020.

El INAI no está muerto. Se está sentando un precedente importante y mediante una estrategia en derecho bien conducida puede sentar jurisprudencia, pues además se están sumando más y más amparos contra resoluciones emitidas.

UPPERCUT: En plena guerra contra el narco decretada por Calderón, el jefe de la policía municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, se refugió en un regimiento del Ejército por amenazas del crimen organizado. Quince años después, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, vivirá en el mismo cuartel militar. Nada ha cambiado en todo este tiempo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL