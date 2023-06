Rosa Icela y el fentanilo

Ser la encargada de la lucha contra el tráfico de fentanilo y armas no es asunto menor, tras décadas de desencuentros, México y Estados Unidos están alineados en un solo frente para intentar devolver la paz, salud y bienestar a sus comunidades.

Por ello, la llamada zar contra el fentanilo en México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoce la relevancia de la cooperación con los estadounidenses en la lucha antidrogas y el tráfico de armas.

Rosa Icela, como coloquialmente se le nombra en la CDMX donde hace 26 años comenzó su carrera en la administración pública, es la primera mujer que encabeza la política de seguridad del país tras ser nombrada titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde octubre de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Colaboradora muy cercana al Presidente desde 2000 ha trabajado en diferentes áreas de la administración pública local y federal, aunque antes como reportera cubrió las actividades del dirigente social cuando desde la oposición construyó de cero el proyecto de la Cuarta Transformación.

Aún con la percepción existen avances en la lucha contra las drogas y tan sólo del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023 se localizaron y destruyeron 499 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, más de 7.7 millones de pastillas, 1.2 toneladas de fentanilo; y 155.9 toneladas de metanfetaminas.

Añada la confiscación de 92 toneladas de artículos conteniendo droga, cerca de 330 toneladas, y más de 225 mil litros de precursores y sustancias químicas.

El secuestro disminuyó 61 por ciento respecto al pico histórico de este delito; el robo en sus diversas modalidades presentó una caída de 29.2 por ciento; mientras que el robo de vehículo se redujo 50.2 por ciento.

La zar antidrogas mexicana afirmó que gracias a los trabajos de inteligencia del Estado Mexicano se detuvo a cinco mil 668 personas por hechos delictivos, y el trabajo de Rosa Icela va en la dirección correcta para pacificar al país.

LA RUTA DEL DINERO

Pese a los esfuerzos oficiales, resulta preocupante la falta de medicinas en hospitales y clínicas del sector público. De acuerdo a los especialistas, dicha situación no mejorará pronto porque las autoridades no terminan por ordenar ni transparentar los procesos de compra, lo que sigue afectando a la población a partir del reconocimiento que hasta 2022 se dejaron de surtir más de 15 millones de recetas médicas. Y en ese contexto, ha propiciado que algunos laboratorios aprovechen la confusión para vender al mejor postor en cualquier parte del mundo. Tal es el caso de Sanofi, laboratorio que ganó la mayor parte de las compras de insulina del sector público y donde el medicamento sigue escaseando. De ahí que sería vital que se pueda contar con otras alternativas de abasto para no poner en riesgo la salud de al menos 12.4 millones de mexicanos que padecen diabetes.

