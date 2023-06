Manotazo de AMLO; avanzan Ebrard y Monreal

Había acuerdo, pactado frente al presidente el pasado lunes en la cena a la que convocó a los suyos, y siete gobernadores lo transgredieron. Desde Palacio Nacional les dieron un manotazo.

El viernes, los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara; Guerrero, Evelyn Salgado; Colima, Indira Vizcaíno; Veracruz, Cuitláhuac García; Campeche, Layda Sansores; Quintana Roo, Mara Lezama; y Tamaulipas, Américo Villarreal, subieron a redes sociales palabras en apoyo a Claudia Sheinbaum, acompañando sus publicaciones de fotografías con ella.

La acción concertada –que no espontánea- molestó a López Obrador. No solo porque había pedido unidad, sino porque los mandatarios sabían lo que se votaría ayer domingo en el Consejo nacional de Morena, de cara a la definición del aspirante presidencial de la 4T: ningún gobernador, así como ningún alcalde, integrante del gabinete o dirigente de partido, deberá pronunciarse por alguno de los aspirantes, mucho menos aparecer con ellos para apoyarlos.

AMLO no la dejó pasar. En las horas previas al Consejo fue enfático. “Ya no habrá cargada, porque ¿adivinen quién va a decidir? El pueblo”, dijo en Álamo, Veracruz, el sábado. El mensaje se reforzó un día después a través de la Rayuela, de La Jornada, el diario más cercano a la 4T: El que va a votar es el pueblo, no los gobernadores.



Aplacados los mandatarios estatales, la ruta que empujaron, desde hace meses, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, se abrió paso: piso parejo.

Lo ayer votado y aprobado, como camino para 2024, no cayó bien en el cuartel de Sheinbaum, y sí, por el contrario, fue aplaudido por el ya excanciller y el coordinador de los senadores morenistas: separación del cargo de quienes aspiren, no intromisión de gobernadores, gabinete y líderes de partido y encuestas con empresas externas propuestas por ‘corcholatas’. Competencia real, pues, en un marco equitativo.

Ayer avanzaron Ebrard y Monreal. Tendrán dos meses y medio para moverse (del 19 de junio al 27 de agosto), cuando se lleve a cabo el periodo de recorrido de aspirantes por el país, y lo harán en igualdad de circunstancias, pues, según lo acordado, todos quienes participen “deberán dejar su cargo o puesto de representación el día en que presenten su registro (a más tardar el 16 de junio)”.

Ganan, también, porque se aplicarán cinco encuestas distintas (la del partido, más cuatro de casas encuestadoras elegidas mediante sorteo a propuesta de ellos, haciendo a un lado aquellas que hayan presentado resultados distorsionados en procesos electorales recientes).

Pero, sobre todo, ganó AMLO que demostró, por si alguien lo dudara, que tiene el control de la sucesión y es el gran factor de cohesión de su movimiento: todas las ‘corcholatas’ “deberán entregar firmado el compromiso de respetar el resultado”. No habrá espacio para la ruptura. De paso, el presidente evitó la confrontación, pues se avaló un candado para que se privilegien las asambleas informativas y se eviten debates públicos.

Morena superó la prueba ayer. Veremos si lo pactado se respeta.

-Off the record

¿Por qué ‘corcholata’ se decantará la histórica Ifigenia Martínez? Es la única ‘vaca sagrada’ que sigue en los afectos de AMLO, y se le ve muy movido en territorio a Rodrigo Rojas Navarrete, su nieto y operador… A propósito de históricos: ¿anotamos a Lázaro Cárdenas, hijo del ingeniero Cárdenas, para la Cancillería que hoy deja Ebrard?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

LSN