Los relevos de Sheinbaum y Adán Augusto

ESTA SEMANA VIENEN las renuncias de las otras tres corcholatas. En realidad de las cuatro porque hoy se hace efectiva la de Marcelo Ebrard, mañana la de Ricardo Monreal y después la de Adán Augusto López.

La de Claudia Sheinbaum será la última, el próximo viernes para ser precisos, muy seguramente 48 horas después de que el miércoles se convoque a un sesión extraordinaria en la Asamblea de la CDMX.

La elección de la nueva jefa de Gobierno es la más complicada no sólo por el proceso, sino por las implicaciones en el futuro inmediato de los aspirantes a la metrópoli.

Y es que muchos quieren estar en la boleta en 2024 para gobernar seis años, no solamente un año, para completar el ciclo de Sheinbaum: serían los casos de Clara Brugada y Rosa Icela Rodríguez. Pero también los de Luisa María Alcalde y Martí Batres, incluso para quien desde ya inició un fuerte cabildeo para recibir en pago sus servicios al frente de Morena, ciclo que estaría cerrando: Mario Delgado.

No hace mucho referimos que Delgado no demostró la suficiente capacidad para mantener la unidad en el proceso de selección del candidato: tuvo que dar el manotazo hace una semana el Presidente. Si algo le preocupa mucho a Andrés Manuel López Obrador es una ruptura: ya lo vio en Coahuila, con la rebeldía de su ex subsecretario Ricardo Mejía, que llevó a la ruina a Morena en las pasadas elecciones. Por eso, el inquilino de Palacio Nacional necesita a un mejor operador que asegure el proceso y una buena interlocución no sólo entre las corcholatas, sino con la oposición y que conduzca en paz las elecciones.

ALFONSO DURAZO. (Créditos: El Heraldo de México)

Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, es la carta fuerte de AMLO, ya sea en la presidencia de Morena, o incluso en la Secretaría de Gobernación. Durazo es otro nombre que surgió en las recientes horas como opción para el relevo de Adán Augusto, aunque el que sigue sonando fuerte, como le reportamos el viernes, es Zoé Robledo.

Tampoco descarte el del subsecretario Alejandro Encinas, aunque se sigue insistiendo que sus principales negativos son su malísima relación con la Sedena por el caso Ayotzinapa. Para el relevo de Ebrard en la Cancillería, que tal vez hoy mismo se pueda conocer, el nombre más fuerte que se menciona es el de Juan Ramón de la Fuente. Otros refieren a Héctor Vasconcelos.

ACABA DE INICIAR una batalla en tribunales en la que se discute la indebida administración de la empresa Suave y Fácil, sociedad que es dueña de CV Directo, líder en México en venta de productos por televisión. Los accionistas acusan a Luis Epelstein Rapaport, Samuel Alfredo Epelstein Mussan y Gabriela Morales Francisco de un faltante de más de 600 millones de pesos y de haber simulado juicios entre la empresa y sus administradores en perjuicio de terceros. A dicho procedimiento se está llamando a BBVA, que comanda Eduardo Osuna, y a Santander, que capitanea Felipe García Ascencio, por haber otorgado créditos por más de 200 millones de pesos a la sociedad a través de los Epelstein, mismos que no fueron utilizados para los fines señalados en los contratos de crédito. Asimismo, se ha llamado a juicio a la Universidad de Nueva York por haber recibido pagos producto de los faltantes a la sociedad. Se prevé un largo y complicado litigio, el cual ha iniciado con quejas administrativas por la actuación del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la CDMX, Alejandro Dzib Sotelo, y la Juez Noveno de proceso escrito también de la CDMX, quienes habrían otorgado medidas cautelares con la intención de impedir el curso de la investigación del paradero del dinero.

EDUARDO OSUNA. (Créditos: El Heraldo de México)

POR CIERTO QUE esa misma Jueza Novena, María Magdalena Malpica Cervantes, fue la que se le puso a modo a Yasmín Esquivel y resolvió el 17 de mayo pasado que la ministra fue la autora original de la controvertida tesis que con se tituló. Los abogados de Esquivel, Alejandro Romano y Eduardo Andrade, llevaron el caso a Malpica Cervantes, a quien en el Poder Judicial ven como una incondicional y operadora del presidente del Consejo de la Judicatura local, Rafael Guerra, en temas de alto impacto político, para que entablara una demanda de Derechos de Autor, la cual se manejó en sigilo y de la que nunca se dio vista a la UNAM. Ahora, a la institución que encabeza Enrique Graue le vuelven a poner un candado para que en caso de que proceda contra la cuestionada ministra, pueda ser demandada por usurpación de funciones, ya que estarían asumiendo las competencias de otro poder en violación de la Constitución.

MARGARITA RÍOS FARJAT. (Créditos: El Heraldo de México)

LA CORTE DIO un revés a Carlos Slim. Y es que la Primera Sala votó el proyecto de la ministra Margarita Rios Farjat en el sentido de que sí es constitucional que América Móvil no tenga libertad tarifaria y deba obtener autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones antes de aplicarlas, y que también sí es constitucional la prohibición prevista en ley de que el Agente Económico Preponderante discrimine o dé trato preferencial a sus clientes. La discusión dirimía si era competencia del regulador que preside Javier Juárez Mojica o del Congreso. La narrativa podría ser que hay un problema en el mercado y por eso es necesario regular y limitar la actuación de Telcel, que dirige Daniel Hajj, para que no afecte a los consumidores. Finalmente, América Móvil pierde amparo en contra de la previsión que le impide discriminar a los usuarios de otras redes en la aplicación de tarifas on net y off net.

VAYA MOVIMIENTO EN el Poder Legislativo con la acción de inconstitucionalidad ante la Reforma Minera. La opción natural era que hubiera venido de 44 senadores de oposición, pero Movimiento Ciudadano y algún otro senador no acompañaron esta decisión. Y la sorpresa fue que la Cámara de Diputados, con el liderazgo de Santiago Creel e inclusive con ayuda del senador morenista César Cravioto, fue la que finalmente resolvió presentar la acción de inconstitucionalidad, misma que ataca tanto el desaseo legislativo como diversos aspectos de fondo. Más de 165 senadores del PAN, PRI y PRD acompañaron esta acción que fue presentada ante la Suprema Corte. Ahora habrá que esperar para saber quién es el ministro instructor y las demás partes procesales.

ERMÁN LARREA. (Créditos: El Heraldo de México)

HABLANDO DE MINERÍA, para Andrés Manuel López Obrador hubo arreglo tan pronto como quiso y borrón y cuenta nueva con la concesión de Ferrosur. Incluso en la comida que tuvo el jueves con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en la que estuvieron, entre otros, Blanca Treviño, Pablo Azcárraga, Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano, Claudio X. González Laporte, Federico Toussaint, Tomás González Sada y Agustín Coppel, el Presidente festejó el acuerdo. Sin embargo, se sabe que en el cuartel general de Germán Larrea hay enojo porque la compensación la fijaron arbitrariamente en Palacio Nacional, sin que hubiera una valuación medianamente profesional, y sin que interviniera el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

LUIS ARMANDO MELGAR. (Créditos: El Heraldo de México)

NO PIERDA DE vista al diputado federal Luis Armando Melgar. Es una pieza clave en la ecuación del Partido Verde. Si al final a Zoé Robledo no le alcanza para la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, porque en Palacio Nacional consideran que es más útil en la Secretaría de Gobernación, y Eduardo Ramírez en el liderazgo de los senadores morenistas en lugar de Ricardo Monreal, Melgar surgirá como la opción más fuerte de Manuel Velasco, que desde su inclusión como sexta corcholata buscará ganar posiciones de cara a 2024. Y el estado de Chiapas para el Verde será una de ellas. Por lo pronto, este sábado Melgar presentó su informe legislativo en el que estuvo bien arropado y hasta lo corearon con consignas de “¡gobernador!”.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL