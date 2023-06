Iztapalapa, la joya de la corona de la CDMX

Es bastión de la izquierda desde 1997, año en que se llevaron las primeras elecciones en la Ciudad de México, es la alcaldía con mayor número de votantes no sólo de la capital sino de todo el país, por tanto Iztapalapa ha sido manzana de la discordia hasta al interior del propio PRD y ahora de Morena. Entre militantes de ambos partidos he escuchado decir que quien domina Iztapalapa domina la Ciudad de México y eso es lo que estará a prueba de nueva cuenta en las elecciones de 2024. Más que nunca la demarcación no sólo se consolida, si no que refuerza su estatus como pieza clave en el tablero político de cara al proceso electoral del año siguiente y con mayor énfasis a partir de lo sucedido en las elecciones intermedias de 2021.

El último proceso electoral arrojó la conformación de un mapa político inédito que inspiró titulares ingeniosos de la prensa nacional e internacional. “El muro de Berlín en CDMX”, señaló la BBC al mostrar la urbe fragmentada en dos partes: de un lado el color guinda de Morena y en el otro el azul y rojo de la coalición PAN-PRI. Esa división al mismo tiempo mostró la desigualdad en la ciudad. No es casual el resultado que sorprendió a Morena como partido derrotado y a la propia coalición al obtener triunfos no esperados como Cuauhtémoc, Coyoacán o Álvaro Obregón, más cuando tres años antes, es decir en 2018, López Obrador arrasó en el país como candidato presidencial y Claudia Sheinbaum como la primera jefa de Gobierno elegida mediante el voto (Rosario Robles fue interina).

Lo que sucedió en 2021, insisto, no fue casual, la población mejor acomodada quedó gobernada por los opositores al hacerse de nueve de 16 alcaldías (Morena tenía 11), mientras que del otro lado viven las personas trabajadoras y de menos ingresos, entre ellas las de Iztapalapa. Iztapalapa es un fuerte político para Morena y su aliado del PT. Clara Brugada se impuso en 2021 con 57.71 por ciento de los votos frente a 39.69 por ciento de la panista Teresa Curiel, abanderada también del PRD y MC; sin embargo, el partido guinda perdió un número relevante de votos que tuvo en 2018 con su aliado del PT y PES al caer de 495 mil a 386 mil.

Estamos en la antesala de una feroz disputa política por la CDMX. Iztapalapa, donde se sobrevive con carencias de agua, inseguridad, contaminación, polvo y falta de buen transporte, es clave frente a la batalla central porque 1 millón 475 mil electores con que cuenta la alcaldía representa casi 20 por ciento del total de la lista nominal que es de 7 millones 641 mil. Vamos a ver cuánto va a pesar o no para la Ciudad de México el papel que ha desempeñado Clara Brugada, quien ha trabajado por cambiar el rostro clásico de Iztapalapa. Las encuestas la tienen bien posicionada.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

