Ebrard, date cuenta: tú no eres el bueno

En Morena no se esperaron a lo que determine el Consejo Nacional este domingo y en tanto no hacer pronunciamiento de gobernadores en favor de ningún suspirante, mientras se definen reglas y método para designar al candidato presidencial del partido en el poder.

Sin embargo, gobernadores y funcionarios del gabinete de la 4T, como Rocío Nahle, rompieron cualquier acuerdo y se lanzaron a favor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que sea la elegida.

El más afectado al romperse la petición del presidente López Obrador en la cena del Centro Histórico de la Ciudad de México para llegar unidos y esperar los tiempos es Marcelo Ebrard, a quien al inicio de la semana le dieron el dulce que pedía desde hace meses consistente en no cargar los dados desde el poder político en favor de nadie, definir fecha de renuncia de funcionarios que aspiran a la candidatura y establecer con claridad la forma en que se llevará a cabo la encuesta.

De esta forma pusieron a Ebrard contra las cuerdas para que no se adelantara a presentar sus propuestas cacareadas sobre la metodología, los plazos y preguntas de las encuestas que utilizará Morena, pues Mario Delgado, presidente del partido, le pidió que pospusiera el mensaje que estaba programado para el 5 de junio. Le dijeron que sus peticiones se incluirían para la sesión de hoy domingo, para fortalecer la unidad y mordió el anzuelo.

Cada vez, sin embargo, es más claro hacia dónde se inclina la balanza. Ayer mismo, la jefa de Gobierno tuvo que salir a tranquilizar a gobernadores y funcionarios federales porque un buen número mostró su apoyo a ella para que sea quien abandere al partido en 2024. Solo alguno por ahí, Rutilio Escandón, de Tabasco, se sumó a Adán Augusto López. En cambio, ninguno mostró respaldo a Ebrard.

En los corrillos de Morena se dice que se trata de una ingeniería política de ya saben quién al concederle al canciller integrar sus peticiones en el momento que ya menos le servía, mientras al morenismo sí le sirve la estrategia para inhabilitarlo, porque el Consejo Nacional, no Marcelo, definirá las reglas mientras lo operación política con los mandatarios estatales sigue en favor de Sheinbaum y hacerla crecer en las encuestas.

Ya tomó acuse de recibo Ebrard y sabe para dónde se está moviendo la tenebra. En su Twitter publicó ayer: “Tiene razón Rubén Rocha: apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadores. Violar eso deja en falta a los gobernadore (a)s que representan un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve. Con la gente les vamos ganando. Sigo la enseñanza de Andrés. Sonrían, todo va a estar bien”. Después, como si no le preocupara, subió una foto sonriente detrás de una dentadura gigante de dinosaurio y escribió que los dinosaurios andan sueltos, en referencia a ciertos militantes de su partido.

Ebrard, cada vez es más evidente, no es elegido y solo le quedarán dos opciones: aceptar un premio de consolación como la coordinación del Senado, o romper y juntarse con un partido opositor y ver si se cumple aquel acuerdo del que se hablaba para romper con Morena de la mano de Ricardo Monreal.

Uppercut: “A cerrar filas, unirnos, nada de divisiones”: AMLO a unas horas del consejo.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

