Sustentabilidad en tiempos de Beauty

Hace poco leí que Isabel I de Inglaterra, usaba un maquillaje llamado “blanc de ceruse de Venise”, este producto estaba hecho de plomo con vinagre y puede ser la causa de muerte de esta famosa reina. Después de leer esto, me hizo reflexionar todo lo que pongo en mi piel y cómo estas sustancias entran a mi sistema. Desde ese entonces busco productos amigables con el planeta y con mi cuerpo.

Existen varios tipos de certificados y acreditaciones que nos hacen la vida mucho más sencilla. Y debido al boom reciente de estos productos, hay muchas páginas que hacen evaluaciones de los certificados, procesos e ingredientes. Mis tres páginas de confianza son Cruelty Free Kitty y Ethical Elephant para productos en EU y globales, y Biotest, para marcas en México. En estas páginas podrás leer si las marcas son clean beauty, veganas, si son zero waste o si verdaderamente son cruelty free. Esto facilita el análisis, la trazabilidad de sus ingredientes, y tu decisión de compra.

Para que las marcas obtengan estos certificados necesitan cumplir con estándares y normas muy estrictas. Detrás de ese sello hay una extensa investigación, regulaciones e inspecciones por parte de gobiernos y organismos reguladores.

Les dejaré los más importantes para mí. Cruelty Free o libre de crueldad animal, este certificado te asegura que los productos que compras no fueron probados en animales. En países como China, la ley prohíbe que los cosméticos sean probados en humanos, y requieren que cuando se cambie la fórmula del producto o se cree un producto nuevo, sea primero probado en animales para ver la reacción en la piel.

Estos animales son tratados inhumanamente, viven en laboratorios donde no ven la luz del día y su vida es muy corta. Concéntrate en sólo dos sellos legales: Leaping Bunny y Beauty without Bunnies. El segundo es orgánico, esto significa que los ingredientes que se usaron para crear este producto no fueron crecidos con insecticidas y no utilizaron semillas genéticamente modificadas. Hay dos certificados reconocidos que son USDA Organic y NSF. El tercero es Vegan, que no utilizan ningún tipo de ingrediente derivado de animales para la creación de estos productos. Busca The Certified Vegan Logo. Para Chemical safety hay dos certificados, EWG o Made Safe; estos certificados te aseguran que los ingredientes usados no son tóxicos para el ser humano ni para el planeta.

Aunque te sientas abrumado después de leer esto, a mí me ayuda mucho a acortar las marcas que uso. Buscando estos certificados, mis opciones se reducen y es más fácil para mí tomar mi decisión de compra.

POR ARIADNA FUENTES

@ariadnafuug

MAAZ