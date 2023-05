PRI y PAN arrebatan control a la IP en Nuevo León

Algunas dudas existen en este momento en torno a si se concretará o no la alianza entre el PRI y el PAN en 2024, pero mientras resuelven esto, en Nuevo León ambos partidos llevan años trabajando de la mano para cooptar a organismos que se supone garantizarían el acceso a la información, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y la procuración de justicia.



Encabezados por Francisco Cienfuegos, del PRI, y Zeferino Salgado, del PAN, desde hace algunos lustros tienen bajo control instancias que fueron promovidas por una sociedad civil que a la fecha no ha podido o no ha querido recuperarlas.



La historia dice que la sociedad civil neolonesa buscó hace 10 años crear un Sistema Estatal Anticorrupción con una Auditoría Superior del Estado, que fungiría como un órgano ciudadano libre de control de partidos.



También promovieron la creación de una Fiscalía independiente que, durante el sexenio anterior, donde gobernó Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, se aprobó en el Congreso.



Pero lo que los activistas ciudadanos (auspiciados por la iniciativa privada) no vieron venir fueron los acuerdos de Cienfuegos y Zeferino Salgado, quienes al tener mayoría en el Congreso se repartieron el control de la Comisión de Transparencia y de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH).

Sin que nadie pudiera evitarlo, los diputados del PRIAN nombraron a un auditor superior, a la muerte del primero, y fue controlado por el PAN.

En el caso de la Fiscalía estatal, hasta el año pasado su titular, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, estaba ligado y controlado por el PRI.



Esta alianza de facto se apoderó de la institución mediante las gestiones de Francisco Cienfuegos, excandidato a la alcaldía de Monterrey, quien perdió ante el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.

Además, el PAN y el PRI dominan la CEDH y el Poder Judicial, en este último el presidente, José Antonio Salinas Garza, fue diputado del PAN ligado a Zeferino, además de ser alcalde de San Nicolás de los Garza, bajo el dominio de ese partido desde hace 20 años.



Con todo esto es más que evidente que los liderazgos políticos quieren ese control, pero lo interesante es cómo la otrora poderosa Iniciativa Privada de Nuevo León no pudo evitar perder el control de esos órganos.



Y es fecha en la que no se les ve intenciones o interés de recuperarla, por lo que los poderosos empresarios le fallaron a los nuevoleoneses.

Este martes llega al Congreso de la CDMX lo que han denominado Ley Godoy, una iniciativa que busca aprobar vía fast track Morena para que la Fiscal Ernestina Godoy permanezca en el cargo, un periodo más, sin ser sometida a una evaluación ante diputados locales.

Y a propósito de grillas, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, comparece hoy ante el Congreso de la CDMX.



Llegará en medio de la polémica que hay en torno al llamado Cartel Inmobiliario, caso en el que ha sido vinculado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.



Por tanto, se prevé que no será un día de campo para el panista, más aún cuando desde Morena lo ven como el candidato mejor posicionado para arrebatarles su hegemonía en la capital del país.

En medio de las negociaciones y análisis de los perfiles para la renovación de mandos en direcciones, unidades técnicas y coordinaciones del INE, todo apunta a que Flavio Cienfuegos Valencia se perfila para ocupar la Secretaría Ejecutiva.



Según cálculos de quienes dicen conocer del tema, cuenta con 8 de los 11 votos que se requieren del Consejo General, además de que es muy cercano a la presidenta Guadalupe Taddei, por lo que se espera que este lunes se tome la decisión y pronto se vote.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El poder político, como en Nuevo León, siempre intentará domesticar lo que no puede controlar.”

