¡Nunca mejor empleada esta expresión tan solo cambiando una letra! “Encontrar la horma de su zapato”, según definiciones del diccionario, es “tropezar con alguien o con algo que se le resista o que se oponga a sus mañas o artificios; encontrarse con alguien que, conociendo sus engaños y artimañas, se resiste, se enfrenta y lo supera; la persona indicada para oponer resistencia; el adversario idea”l.

Lo cierto es que el presidente López Obrador ha encontrado en la nueva ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada menos que la “Norma de su zapato”. ¡Cómo hacía falta una mujer valiente, de firmes convicciones y valores como otras que ha inmortalizado nuestra historia! Norma Piña representa el antídoto al autoritarismo que, de la manera más burda, el Presidente intenta imponer desconociendo el respeto y la independencia de los poderes.

Mujer independiente, firme en sus convicciones, de intachable trayectoria en la impartición de la justicia, dejó claro, desde el primer momento, que asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa ser empleada del Presidente de la República, como son los legisladores de la bancada de su partido, los gobernadores que pertenecen a Morena o el ministro Arturo Zaldívar, quien la precedió en su función. La ministra Norma Piña no busca los aplausos ni la aprobación de nadie, su misión es “humanizar, edificar y enaltecer a la sociedad a través de la impartición de la justicia con convicción, excelencia, firmeza y absoluta lealtad a nuestra Constitución”. Su discurso es “música para los oídos”, esperanza para nuestra nación que se juega el futuro.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario de la Constitución de 1917, en febrero, llevada a cabo en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, causó polémica el que la ministra permaneciera sentada mientras todos aplaudían, puestos de pie, a la llegada del Presidente. La señal que lanzó fue muy potente, no estaba dispuesta a rendir pleitesía a quien es su par en el ejercicio de un poder independiente. Menos aún a rendir pleitesía a un hombre que se ha dedicado a ofenderla, repetidas veces, a través de su discurso misógino, denigrando de paso el órgano supremo de justicia de la nación. Durante su discurso, la ministra leyó la cartilla al Presidente declarando con firmeza que: “la independencia judicial es el principio fundamental que garantiza la libertad de los mexicanos”. La respuesta del primer mandatario no se hizo esperar. Es tal la soberbia de quien se siente “el poder de los poderes” que, en despecho al no poder controlarlo todo, el comentario burlón de la “mañanera” del día siguiente fue que la ministra, “hablando en plata, estaba ahí gracias a él”.

La actitud de la ministra Piña pasará a la historia. Me recordó a la Corregidora D. Josefa Ortiz de Domínguez cuando, en la misma ciudad, arriesgando su vida, su prestigio y sus bienes, dio una señal al movimiento independentista al llegar la hora de derrocar al mal gobierno. Norma Piña también ha mandado una señal, sólo que, a diferencia de quienes se lanzaron a pelear con espadas y palos, ella y los ministros que encabeza darán la batalla con la ley en la mano. Esa que se funda en la voluntad libre y expresa de los ciudadanos, a la que tanto miedo tienen quienes ostentan un poder absoluto, controlando con amenazas, con la mentira en mano, desdeñando la realidad sin conocimiento de lo que dice, manipulando la opinión pública sin dejar que se exprese la voluntad real de los ciudadanos. Los ministros enfrentan una responsabilidad histórica: la de contener las imposiciones de Morena que violan la legitimidad. La batalla se librará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Paz Fernández Cueto

Colaboradora

paz@fernandezcueto.com

