Frederick Russell Jones: Ahmad Jamal

A los 92 años de edad, luego de una carrera prolífica (cuya influencia marcó el pulso de distintas generaciones), falleció el pasado 16 de abril Ahmad Jamal; uno de los jazzistas más reconocidos a nivel mundial.

Desde su niñez, Jamal mostró amplias facultades como pianista. A los siete años de edad interpretaba con fluidez la música de reconocidos autores del romanticismo. En la adolescencia comenzó a liderar su primer conjunto de jazz, siguiendo las huellas de artistas como Erroll Garner, Art Tatum y Bud Powell. Desde esa época mostró una especial inclinación por el formato de jazz trio; concepto que adoptó y desarrolló con especial fervor a lo largo de su trayectoria artística.

Hacia 1948 se unió a la orquesta de George Hudson presentándose por una temporada en el reconocido Teatro Apollo. Fue durante esa época que Frederick Russell Jones (su nombre verdadero) entabló amistad con el trompetista Idress Sulieman, quien lo encaminó hacia la senda de la filosofía islámica (de ahí que en 1950 decidiera cambiar su nombre).

Desde sus primeras grabaciones, como líder del proyecto “Three Strings”, su estilo cobró mucha notoriedad, encabezando rápidamente las listas de popularidad de diversas radiodifusoras y revistas especializadas en el género.

Uno de sus mayores éxitos, sin lugar a dudas, fue el disco “At the Pershing: But Not for Me” con el cual obtuvo no solo reconocimiento mundial, sino que le permitió capitalizar distintos proyectos, entre los que se encontró la apertura de un club de jazz. Hacia los años sesenta se instaló en la ciudad de Nueva York. De ahí en adelante su marcha como improvisador no cesó.

Como discografía sugerida, recomiendo revisitar los títulos: “Naked City Theme”, “Extensions “, “Happy Moods”, “The Awakening”, “Jamaica”, “Manhattan Reflections”, “Freeflight”, “Digital Works”, “Crystal”, “Emerald City Nights: Live At The Penthouse”, “A Quiet Time”, “Intervals”, “Saturday Morning”.

Además, para la jazzofilia interesada en consultar una parte de su legado, aconsejo visitar el siguiente sitio web: https://ahmadjamal.com/

Descansa en pazz, Ahmad

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Por Pablo Iván Argüello

@antropologojazz

MAAZ