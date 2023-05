Buenrostro suaviza controversia

Va dando resultados la estrategia de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para desactivar las controversias con EU y Canadá en materia energética. Y es que la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, reconoció en Washington a la mexicana por los diálogos sostenidos con empresarios de su país sobre los cambios legales y por aclarar sus dudas. El caso es que no pronostica que escale la disputa, en el marco del T-MEC.

Más claro ni el agua

Resulta que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejó claras sus prioridades no sólo en la política, sino en la vida misma. Ayer afirmó que “Nunca voy a traicionar al presidente López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada, antes de traicionar al presidente”. Saquen sus conclusiones.

Elba, bien y de buenas

Nos cuentan que la maestra Elba Esther Gordillo anda muy de buenas, porque está atrayendo los reflectores del mismísimo Palacio Nacional, pues el presidente López Obrador la retó a explicar si colaboró en el supuesto fraude electoral de 2006. Conoce la máxima de todos los políticos: “Que hablen de mí, aunque sea mal”.

Ávila opera promoción de Adán

Dejó de ser titular de Enlace de la Segob el empresario y exaspirante a la gubernatura de Aguascalientes, Arturo Ávila, para irse a coordinar la promoción de su corcholata favorita: Adán Augusto López. Así inicia la la conformación de los equipos de los aspirantes de Morena, como recién hizo Martha Delgado al renunciar a la subsecretaria de la Cancillería.

La Corte sostiene su agenda

Se mantuvo la Suprema Corte en su agenda y el próximo lunes se analizará en el Pleno el dictamen del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que propone invalidar la primera parte del Plan B electoral de la 4T. Esto, luego de que los 11 integrantes del máximo tribunal del país determinaron que no es factible aplazar su discusión, como pidió la Presidencia de la República.

LSN