El mundo se está volviendo viejo. Debo decir que soy orgullosamente una adulta mayor. Sí, lo he logrado. Por lo tanto, no tengo nada en contra de los viejos y me opongo a la discriminación de los mayores.

Van algunos datos que documentan mis aseveraciones anteriores: en 2023 vivimos cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años en México, lo que representa 14 por ciento de la población nacional, y este sector es el grupo de edad que crece más rápidamente.

El gran desafío que el mundo entero enfrentará con este cambio demográfico es que en 2050 existirán dos mil 100 millones de personas que tendrán más de 60 años. Y en ese mismo año, la población de más de 80 años se triplicará y llegará a los 500 millones de habitantes en el mundo. Datos esperanzadores sí, pero también preocupantes.

En el mundo se trabaja intensamente porque este aumento en la esperanza de vida vaya acompañado de salud, calidad de vida y pensiones y/o jubilaciones dignas para la envejecida población de todo el mundo. El desafío es formidable y habrá que comenzar a pensar y actuar ya en ello. ¿Alguien en México lo estará haciendo más allá de la ayuda asistencial?

En medio de este envejecimiento generalizado no parece extraño que algunos países del mundo estén actualmente gobernados por personas muy mayores y se avizore que esta situación podría continuar.

Tenemos a un personaje como Vladimir Putin (70) en Rusia, a Donald Trump (77) o Joe Biden (80) en EUA: Aquí mismo en México el presidente López Obrador (69) o al primer mandatario chino Xi Jinping (69). Puro Baby Boomer gobernando grandes potencias, para ser precisos.

En el caso de los candidatos del partido oficialista en México, y a pesar de que el Presidente ha hablado de que sus candidatos representan un “relevo generacional”, con datos en la mano me permito disentir.

Claudia Sheinbaum este junio cumplirá 61 años, Marcelo Ebrard cuenta ya con 64 (octubre 1959) y el jovenazo Adán Augusto López, el más pequeño de los tres (como dice la canción) pues tampoco se hierve al primer hervor, ya que está a punto de cumplir en septiembre sus 60 primaveras.

¿Cuál relevo generacional digo yo?

La tercera edad en México es un segmento especialmente empobrecido, que por ello mismo ha sido víctima de un uso político clientelar. Eso nos queda muy claro.

Por encima de esta situación, netamente utilitaria, espero que los conspicuos candidatos del oficialismo (siquiera por empatía) tejan una red de acciones institucionales y políticas públicas que faciliten que las personas de 60 o más, puedan tener pleno acceso a sus derechos y a una vida productiva, saludable y activa, más allá de un modesto apoyo bimestral. Ojalá sirva el envejecimiento de las mal llamadas corcholatas para esto.

De relevos, en más de un sentido, ni hablamos.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TereValeMX

LSN