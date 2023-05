¿Lilly Téllez para Presidenta?

Aunque en el entorno cercano a Claudia Sheinbaum todavía hay dudas sobre la candidatura presidencial, en Morena y la oposición ya dan por hecho que ella es la elegida, motivo por el que la alianza Va por México analiza seriamente la posibilidad de postular como su abanderada a la senadora Lilly Téllez.

Están conscientes de que son escasas las posibilidades de que la sonorense gane la contienda presidencial, pero tienen la certeza de que haría una campaña muy ruidosa y hasta incómoda para quien lleva la delantera en todas las encuestas.

Sería además una apuesta muy arriesgada, ya no para derrotar a la hoy jefa de Gobierno, pero sí para complicarle los planes al presidente Andrés Manuel López Obrador quien da por sentado que el próximo gobierno seguirá siendo de Morena pero no la mayoría en el Congreso de la Unión.

Y es ahí donde ven algunos panistas que Lilly Téllez puede sumar. Podría ganar una cantidad de votos importante para arrebatar la hegemonía que hoy mantienen Morena y su aliados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Los números no mienten, en las intermedias del 2021, el partido guinda obtuvo una mayoría que no le alcanza actualmente para hacer reformas constitucionales. Con todo y el gobierno de AMLO, no pudieron remontar ni ganar más posiciones.

Eso hace pensar a dirigentes del partido azul que el 2024 es el mejor momento para terminar de cortar el brazo del Poder Legislativo a Andrés Manuel y su movimiento.

Saben además en el bloque opositor que no tienen hoy un candidato visible. De todos los que hay no se hace uno, Y a quien pongan, sin el conocimiento de la gente, tendrá poco tiempo para remontar lo que ya avanzaron las corcholatas presidenciales.

Faltan pocos meses para el arranque formal de la sucesión y no hay un nombre que aglutine a la oposición, pero sí una mujer que en todas las encuestas sale con el mayor reconocimiento de la gente, y ella es la ex periodista, hoy senadora de Acción Nacional.

Desánimo total prevalece en el equipo de Alejandra Del Moral, candidata al gobierno del Estado de México.

Su avance en las encuestas es muy lento y el apoyo de los partidos que la postularon (PRI, PAN y PRD) es muy tibio.

Más aún, los funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo tienen estrictamente prohibido meter las manos en la elección

Al arranque de la campaña, los titulares de las principales carteras fueron llamados, uno por uno, a Palacio de Gobierno en Toluca y el gobernador les dijo que si querían entrar a apoyar a Del Moral tendría que ser en horarios no laborales y con sus propios recursos.

Además, les hizo saber que si se enteraba de que estaban usando recursos públicos para la campaña serían cesados de inmediato, como ocurrió hace unos meses con el coordinador de Comunicación Social, Jorge Pérez.

Si a eso le sumamos el distanciamiento que marcó Alejandra con el dirigente nacional de su partido, Alejandro Alito Moreno, todo hace pensar que la candidata priista está sola. Sin dinero, sin el apoyo del gobierno estatal y sin la estructura de su partido.

Cobra fuerza la posibilidad de que el senador Ricardo Monreal se convierta en el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México.

Con esa idea salió de la reunión que él y las demás corcholatas sostuvieron la semana pasada con el presidente López Obrador.

No lo dirá públicamente, porque no quiere entrar a una lucha con las otras corcholatas capitalinas, entre ellas Clara Brugada, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel, Marti Batres y Omar García Harfuch.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MAAZ