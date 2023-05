El peso, otra vez fuerte

Un economista con doctorado en Chicago, de esos que solían tener altos cargos públicos décadas atrás, me dijo recientemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene, además de todo, buena suerte, porque el dólar se ha abaratado mucho y podría terminar el sexenio con un precio como no nos lo habríamos imaginado. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones: con un golpe de suerte, éste será el mejor final de sexenio de nuestra generación.

Ayer el dólar se cotizaba otra vez muy barato, en $ 17.92, un precio que refleja de nueva cuenta que el mercado está confiado en que los fundamentales de país son adecuados y que no hay en el futuro previsible ninguna variable que pueda alterar negativamente el equilibro comercial del país ni su crecimiento.

Es cierto que este precio es instantáneamente sensible a cualquier alteración de la estructura de funcionamiento del sistema económico, así que no puede hablarse de estabilidad permanente. Lo que sí puede hacerse es observar la acumulación de semanas en las que el dólar cotiza en las cercanías de los 18 pesos, ya sea un poco arriba, o un poco abajo, como ocurre ahora.

Este podría ser un reflejo del precio real de esa moneda en condiciones internacionales relativamente estables (sobre todo con Estados Unidos creciendo).

Una gran pregunta es cuál de los precandidatos de Morena (Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal o Claudia Sheinbaum) aprovechará mejor esta circunstancia.

La tentación de hacerlo es elevada porque la línea discursiva parece impecable, con la 4T recibiendo el dólar más caro y entregándolo más barato. Pero es de doble filo. Si bien por un lado el círculo empresarial puede valorar argumentos de campaña montados en este indicador, la volatilidad a la que está sujeto ese precio coloca cualquier promesa de campaña en territorio muy frágil.

Lo mejor que podrá hacer el futuro candidato de Morena es mejorar en lo sustantivo su relación con los empresarios y darles pronta garantía de respeto al modelo económico actual.

EBRARD

Las peticiones del canciller Marcelo Ebrard a Morena están calando duro en el partido porque ha llegado la hora de responderle. Ebrard solicitó que haya renuncias a cargos públicos antes de la encuesta, que la encuesta sea verificable, y que haya debates.

Hay varias encuestas en las que él va liderando. Al parecer Mario Delgado no estuvo en la reunión del viernes con el Presidente, pero se sabe que es el propio AMLO quien desea tener claridad del proceso a más tardar en agosto.

TOYOTA

La empresa que preside Luis Lozano ya logró que 13 por ciento de sus ventas correspondan a vehículos híbridos eléctricos. En total, las ventas de la japonesa alcanzaron siete mil 233 unidades, representando una participación de mercado de 7.3 por ciento. Su vehículo más vendido es el “Avanza”.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ