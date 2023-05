Coahuila cantado

Todo indica que aún antes de que se lleven a cabo, -el próximo 4 de junio-, las elecciones en Coahuila, el resultado ya estaría “cantado” y que sería el priísta Manolo Jiménez quien al parecer obtendría el triunfo y aunque parezca increíble, a esto lo ha ayudado el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Armando Guadiana Tijerina.

Un cuestionable papel tuvo el senador con licencia en los debates que se han realizado. Por ejemplo, en el más reciente, sin algún argumento del cual echar mano, Guadiana dijo que si votaban por él, llevaría a Coahuila a un joven jalisciense que en un plazo de dos años, se ha vuelto un ídolo con la modalidad de los “corridos tumbaos”, Hassan Emilio Kabande Lija, mejor conocido como “Peso Pluma”.

A querer o no, eso nos trae a la memoria los eventos multitudinarios que se han celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, con Grupo Firme y el más reciente, la actuación de Rosalía; aunque no hay que soslayar que no se pudo concretar llevar a la plancha del Zócalo de manera gratuita a Benito Antonio Martínez Ocasio, “Bad Bunny”.

De lo anterior, bien puede desprenderse que los conciertos populares, recientemente se han convertido en un arma política muy interesante que en épocas electorales podría o no, -eso ya se verá-, atraer una oleada de votos.

Retomando lo que pasa en Coahuila la víspera electoral, desde antes de que se definiera a los candidatos para contender por la gubernatura de este estado, uno de los aspirantes, el ahora petista Ricardo Mejía Berdeja, cuando estaba seguro de que él sería el abanderado de Morena, aseguraba que Armando Guadiana se dedicaba a trabajar a favor del PRI.

Por otra parte, hay que recordar que el Revolucionario Institucional se ha metido con todo en las elecciones coahuilenses y conservar con la victoria, lo que es prácticamente su último bastión y para ello, hay que subrayar que cuentan con un candidato con arraigo.

Respecto a Morena, su candidato no ha podido conformar la unidad y como muestra está el enfrentamiento que tuvo el líder del partido oficial, Mario Martín Delgado, que aunque fue con la esposa de Mejía Berdeja, Marlenne Cañas, se dejó sentir el malestar de muchos morenistas que abiertamente se confrontaron con Delgado Carrillo.

Ahora, Ricardo Mejía ve la oportunidad de poder dejar a un lado al abanderado de “Juntos Haremos Historia”, para colocarse frente al contendiente de la coalición “Va por Coahuila”, y es que el senador Guadiana Tijerina ha bajado en las preferencias, pero quién sabe si los puntos que tiene a su favor el exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le alcancen para en realidad ser el rival de Manolo Jiménez, porque el abanderado Lenin Pérez, del PVEM, es un candidato “de chocolate”.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

MORCORA@GMAIL.COM

PAL