The house wins and the gambler loses

La vida es lo que pasa mientras en México nos “grillamos” entre nosotros mismos. Pasaba solo entre políticos, lo grave es que se contagió al mundo empresarial mexicano y que esa forma de relacionarnos no funciona con los inversionistas extranjeros.

El #blindspot de la semana está en que mientras nos “grillamos” adentro de nuestras fronteras y creemos que vendemos espejitos a los de fuera, Estados Unidos implementa una poderosa estrategia para fortalecer la inversión interna, atraer la extranjera; y junto con Canadá hacen equipo para abordar, en conjunto, los retos que implican las políticas mexicanas a la López Obrador.

“Investing in America” es la vía a través de la cual la Administración Biden ha logrado atraer del mundo a su país inversiones por 145 mil millones dólares. El resultado exponencial se refleja también en que el gasto en construcción relacionado con manufactura alcanzó los 108 mil millones de dólares durante 2022. Esto, de acuerdo con el Wall Street Journal, es más de lo que se gastó en construir escuelas, espacios para servicios de salud o edificios para oficinas. Lo interesante aquí es que, contrario a lo que sucede en México, esto ha tenido como motor, incentivos del Gobierno norteamericano. Los números no mienten, aunque en México baste un discurso para convertir la mentira en verdad.

A esto hay añadir que los semiconductores, una de las apuestas de México vía el #Nearshoring, son parte de la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que explica que estén invirtiendo dentro de su propio país alrededor de 200 mil millones de dólares en proyectos relacionados.

Esto no es casualidad, nuestro vecino ha aceptado que lo “barato sale caro” y que ahorros sin sentido llevan a costos absurdos. En este tema México tiene que acelerar el paso porque la peor condena sería que al final, nos toque la rebanada del pastel más chiquita. Te digo querido lector para que escuches López Obrador.

Hay que seguir atentos porque esta semana se está llevando a cabo la cumbre de inversiones Select USA 2023 durante la cual seguramente conoceremos más anuncios de inversiones dentro de EE. UU; bien por la región, aunque hay que recordar que en materia de inversión extranjera hay que competir para atraerla y está claro que Estados Unidos hoy está compitiendo con potencia y estrategia.

Esta semana se reunieron la Representante Comercial de Estados Unidos, Katerine Tai con la ministra de Comercio, Promoción de Inversiones, Pequeñas Empresas y Crecimiento Económico, de Canadá, Mary Ng. El tema central fueron las consultas impulsadas por sus países en el marco del TMEC respecto a “ciertas políticas mexicanas en materia de energía y biotecnología agrícola”, así como cambios a la Ley Minera mexicana que “amenazan sus inversiones y exportaciones”.

Habrá quien diga que estas reuniones son “work as usual”, “será el sereno” porque no dejan de significar que el nacionalismo en una época de #RegioGlobalización nos puede dejar fuera de la jugada y que la carta de extrañamiento sea de allá para acá y no por financiamiento a ONGs sino por faltas a un acuerdo comercial.

El mundo gira con o sin López Obrador en él.

El #blindspot punto ciego en la política mexicana está en que nos cuentan el titular de la Segob está más atento que nunca en la estrategia de comunicación que busca posicionarlo como “la corcholata” ganadora, en parte por el home run que se anotaron quienes lo abuchearon en un partido de béisbol; pero sobre todo la errónea estrategia lidereada por Fernando Padilla Farfán que no tomó en cuenta la equidad de género y que el 51% de quienes votan son mujeres; poniendo por encima de Claudia a Adán. Vaya fiasco.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ