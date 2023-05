Silencio o ruido

Por un lado está la fuerte tendencia del llamado Quiet Luxury, lo que se traduce al español como Lujo Silencioso, un lujo sumamente detallado, mega sutil y que no se nota a primera vista. Pero encontramos en las generaciones más jóvenes, y sobre todo en la música urbana, el regional mexicano y los corridos tumbados un aferre a la logomanía.

La serie de HBO, Succession, ha puesto en la mira la forma en la que dinastías familiares sumamente adineradas y con mucho poder gastan sus fortunas. Retrata de una manera íntima cómo viajan, viven y se visten aquellos que forman la cúpula mundial. Pero para los grandes críticos de la moda, y aquellos que tienen un ojo excepcional, ha sido un deleite en cuanto a la manera de vestirse de cada uno de los personajes. Han surgido varias cuentas de Instagram (puedes curiosear en @successionfashion), y videos de TikTok, dedicados al guardarropa de la familia Roy, y no precisamente porque lo que usen sea la última tendencia, si no por el detalle. A primera vista podrían ser looks aburridos, sencillos y sin mucha cabeza, con tonos neutros, pero lo que esconden detrás y su máximo secreto de estilo es la afinidad por el lujo silencioso, que pasa desapercibido.

El lujo silencioso se aleja totalmente del deseo de ser visto y lucirse, se le llama el anti Kardashian (refiriéndose al clan de influencers y empresarias). A ver, esto no significa que cada una de las piezas que usa la familia Roy no son extremadamente caras, al revés son casi inaccesibles, lo curioso del tema es que sólo unos pocos lo reconocen. The New Yorker lo ha descrito como “expensive but inconspicuous” (cara pero discreta).

En el otro extremo encontramos a los más jóvenes y que buscan ser vistos. “Nos gusta andar a la moda. Balenciaga es lo que portan. Elegancia al caminar”, es una de las letras del más reciente fenómeno musical Peso Pluma, quien en los últimos meses ha saltado a los primeros lugares con sus canciones, pero también por su elección al vestir.

Usar firmas de moda en las letras de canciones es una herencia del rap y R&B de los 80, que acercó a muchas marcas a un público que quizás no conocía de ellas. Se repite la historia con estos géneros musicales. Al volverse íconos a los que seguir, su forma de actuar y de vestirse es seguido por masas, lo cual es sumamente positivo para las firmas. Cada que Bad Bunny es visto en concierto, o por las calles, lo que lleva puesto se vuelve viral, y de lo más comprado para la marca.

Estos íconos musicales, por el contrario, seleccionan marcas que están en tendencia y muy de moda, artículos muy llamativos, y el monograma a todo lo que da. Los vemos sentados en las primeras filas de los desfiles de moda, porque su influencia es enorme.

POR BEGOÑA COSÍO

@BEGOCOSIO

MAAZ