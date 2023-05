El verdadero divisor

Hace un par de días las corcholatas aparecieron orondas y felices junto a López Obrador, quien las sentó junto a él y frente a todos los senadores de la 4t en el presídium de uno de tantos eventos de Palacio Nacional. ¿Todas? Bueno, no. Faltó una a quien Andrés Manuel insiste en ignorar: Gerardo Fernández Noroña.

Muchos —la mayoría— de los analistas consideran que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal serán los grandes divisores de Morena si uno o el otro no es elegido como candidato presidencial para el 2024. Algunos más consideran que harían un tándem y se irían juntos. Yo creo que eso no lo harán.

Han estado jugado sus cartas, eso sí, aunque en el caso de Ricardo Monreal, estas no han sido necesariamente las mejores. El legislador faroleó con aquello de “diciembre me gustó pá que te vayas”. Sus posicionamientos pasaron de ser fuertes en el micrófono, a tibios al momento de votar, para terminar en franca y descarada genuflexión con su artículo del lunes pasado, donde puntualiza que López Obrador “mostró una lucidez plena, construyendo e hilando frases de una narrativa excepcional”…

Él y el canciller saben que no abandonarán la 4t, so pena de ser acusados del contenido de diversos expedientes que existen sobre sus actividades.

Adán Augusto, por el otro lado, tuvo muchas oportunidades de oro que simplemente ha destrozado. Tal vez la más significativa fue haber sido el encargado de las mañaneras (que no del gobierno) en el último contagio de covid que tuvo Andrés Manuel. El tabasqueño López Hernández se dedicó a romper los frágiles puentes de la comunicación y del entendimiento. Vamos, hasta falló el “tiro a gol” que le pusieron al preguntarle su opinión sobre nominar a López Obrador al Nobel de la Paz.

Claudia Sheinbaum no sería la corcholata divisora. Más allá de que se perfila como la elegida, en caso de no serlo no se levantaría en contra de la 4t o de López Obrador. Simple y sencillamente vería cómo ser candidata en el 2030.

Sin embargo, más allá de las sonrisas del viernes, López Obrador dio un mensaje contundente tanto para los senadores miembros de la 4t (PT y Verde incluidos) como para morenistas. No habrá más decisión que la que emane de la encuesta… sí, de la encuesta unipersonal de Palacio Nacional. Exigió que los contendientes cuatroteístas se mantuvieran unidos alrededor del destapado. Dejó claro que esa es su voluntad.

Pero resulta que el diputado petista, Fernández Noroña, no acepta no ser considerado dentro de los contendientes a la Presidencia por la 4T. Y lo que debería ser preocupante para el Movimiento es que a cada nuevo desaire por parte de López Obrador, el legislador crece y le imprime mayor vuelo a sus giras. En estas insiste que él es la mejor continuación para la 4t, a la vez que en sus redes sociales machaca lo mucho que vale (si bien las donaciones que le han hecho sus seguidores no se igualan a su supuesto valor…). Ahora acaba de realizar lo que él llamó “Sondeo Callejero” en diversas ciudades del país, donde obviamente la corcholata mejor posicionada resultó ser él.

El verdadero divisor de la 4t no ganaría las elecciones si va solo por el PT, pero no habría duda de que ocasionaría un serio boquete en los votos que requiere el obradorismo. Quizá mayor al que imagina el mismo mandatario.

Momento de que el inquilino de Palacio apapache a quien puede convertirse en su peor dolor de cabeza.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

