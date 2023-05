Maíz: el panel que nunca llegó

Uno de los triunfos silenciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, es que el famoso panel de controversias por la prohibición de importar maíz genéticamente modificado para consumo humano nunca llegó.

¿Por qué no ha habido panel? El propio presidente López Obrador había dicho el 7 de marzo que quedaba un mes para resolver el diferendo y que, si no se lograba, el panel sería la solución. Mucho advertimos que ese escenario era potencialmente dañino para México y había que evitarlo, porque significaría la imposición de aranceles, dado que México no tiene ciencia que demuestre que el maíz transgénico es dañino para la salud humana. El Instituto Mexicano para la Competitividad dijo en su momento que el gobierno de AMLO “debe contribuir a resolver de forma expedita el desacuerdo”.

¿Qué pasó entonces?, ¿por qué no se ha detonado el panel? Todo indica que Estados Unidos y México se situaron en dos terrenos de disputa diferentes.

Mientras los estadounidenses se ubicaron en el territorio de los principios comerciales que deben regir el libre comercio bajo el T-MEC, México parece haberse colocado en demostrar que no ha habido daño comercial a los exportadores estadounidenses tras la publicación del decreto de AMLO, que lo prohíbe para consumo humano, pero que sí permitió la importación del transgénico para forraje (y esa es la principal importación que realizamos).

El propio secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ya prácticamente ha declarado que se desactivó el problema.

De acuerdo con el académico Ernesto Hernández López, de la Escuela de Derecho Fowler, de la Universidad de Champan en EU, ese país debe desistirse del panel y dar por finalizada la disputa porque, entre otras causas, el propio T-MEC. “reafirma el derecho soberano de que cada país establezca sus propios niveles de protección (medioambiental y de la biodiversidad). Visto de otra forma, tanto EU como Canadá expresamente aceptaron que México establezca sus propias políticas en estas materias”.

De quedarse las cosas así esta disputa del maíz transgénico parece que terminará como un choque de autos laminero, en el que ambos conductores tienen responsabilidad y cada quien se va con su golpe.

Veremos si ese será o no el escenario, porque los mecanismos legales siguen vigentes. Ambas partes han amenazado, pero han cedido, y quizá ponderaron que a nadie convendría que un panel le dé la razón a una de las partes. Porque quien pierda tendría un costo potencialmente muy elevado.

