La “nueva marea rosa” que no es

“La ideología cada día es menos relevante en las elecciones. La gente se ha ido aglomerando en el centro político y para el lado que se inclinan los votantes de centro le dan la victoria a los gobernantes”. Martha Lagos, directora del Latinobarómetro.

En los albores del nuevo milenio “un fantasma recorría” América del Sur, la izquierdización del subcontinente llegaba con liderazgos como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Luiz Inácio -Lula- da Silva, Michelle Bachelet y se unían a viejos conocidos como Raúl Castro y Daniel Ortega. De aquella “marea rosa” ya solo queda el recuerdo, una paleta de colores heterogéneos, dictaduras o, por lo menos, regímenes autoritarios, desaguisados en materia de corrupción (como el caso Odebrecht) y sin consolidar la promesa de erradicar las desigualdad entre la población ni, mucho menos, acercarse al sueño bolivariano, el logro de la Patria Grande.

Pero ese sueño está vigente para algunos, pues desde el 2018 países como México y Colombia también han virado hacia la izquierda y sus presidentes López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, buscan consolidar lo dicho por Bolívar, al menos de manera retórica. Estos presidentes se suman a los mandatarios con esta ideología, como Lula, presidente por tercera vez, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Luis Arce y Nicolás Maduro. Empero, esta vez la “marea rosa” no llega en un contexto similar, tampoco la visión de los jefes de Estado es la misma, ya no lo son sus discursos y, sobre todo, la sociedad a quienes gobiernan ha cambiado de manera diametral.

En este sentido, hoy solo personajes como Lula (principal promotor de una moneda común, de reactivar la Unasur y consolidarse como líder regional), López Obrador (quien discursivamente se muestra proclive a liderar a las naciones latinoamericanas), Maduro o Petro dicen perseguir una integración regional, ya que en el contexto en el que nos encontramos actualmente, -de post pandemia, guerra y crisis inflacionaria-, los presidentes latinoamericanos primero buscan apaciguar lo ocurrido dentro de sus fronteras, antes de pensar en sueños integracionistas.

Como muestra de lo anterior, podríamos voltear a Ecuador, quien su presidente, Guillermo Lasso, enfrenta una franca desconfianza entre sus votantes, señalamientos constantes acerca de presunto peculado y actos de corrupción, además de los resultados adversos en las elecciones internas donde el partido de la Revolución Ciudadana (afín a Rafael Correa) ha resurgido y con este el temor de ser depuesto a manos del legislativo, por lo que convocó a “la muerte cruzada”, es decir, la disolución de la asamblea legislativa, así como sucedió en el Perú de Pedro Castillo unos meses atrás; asimismo, Argentina enfrenta una macro inflación (otra más) y elecciones; en Colombia no han sido fáciles para Petro y su “paz total”; y en el caso de Boric, en Chile, donde perdió las votaciones para reformar la Constitución de 1980 (pinochetista) y ahora la redacción de la Carta Magna chilena estará a cargo de la derecha y la ultraderecha.

Como vemos, aquel contexto de bonanza petrolera, ideología y populismo de izquierda no es para nada similar a la actual “ola rosa”. La actualidad latinoamericana no es homogénea, ni su visión de izquierda, ni hacia el puerto al que quiere llegar cada mandatario. Boric no busca lo mismo que Lula, López Obrador no encaja con Arce (mucho menos con Boluarte), la visión de Petro no es similar a la de Fernández. Esta “nueva marea rosa” tampoco logra ser una ola, quizá solo sea una ligera brizna, lo cual no significa que esté del todo mal.

