Ooootra vez Juan Zepeda factor en Edomex

El domingo recorrí las calles y avenidas de Neza en el Edomex y vi un despliegue impresionante de contingentes de afiliados de Morena. Quienes saben de política en la entidad dicen que si bien el municipio es gobernado por Morena, hay zonas específicas que son territorio de Juan Zepeda, donde el morenismo se metió hasta la cocina sin encontrar ningún obstáculo. La ausencia en el proceso electoral en curso de quien fue alcalde ahí, candidato a Gobernador en 2018 y ahora senador, sí va a ser determinante en el resultado de este domingo.

En las elecciones del Edomex 2018, el candidato del PRD, Juan Zepeda, obtuvo un total de un millón 113 mil 53 votos, lo que representó aproximadamente el 18.9 por ciento del total de los votos emitidos. Ese resultado le hizo la travesura a la maestra Delfina Gómez, quien cayó derrotada frente al priista Alfredo del Mazo, con una ligera ventaja que ni siquiera llegó al 3 por ciento de la votación total.

El cómputo distrital final de votos en la entidad dio el triunfo al candidato del PRI. El resultado asignó a Del Mazo 33.69 por ciento de la votación, con 2 millones 48 mil 325 personas que optaron por esa opción política. Mientras que Delfina Gómez recibió 1 millón 879 mil 426 votos, los cuales representaron un 30.91 por ciento.

Líderes nacionales de los partidos saben que Zepeda, ahora en Movimiento Ciudadano, hubiera jalado entre 10 y 15 puntos como candidato al gobierno de Neza, suficiente para hacerle oootra vez la travesura a la maestra Delfina, quien de acuerdo con la encuesta que publica el Heraldo de México esta mañana, Alejandra del Moral, de la Coalición Va por México, por 11.9 puntos porcentuales en el Edomex. No cabe duda, las elecciones son una rueda de la fortuna y ahora la morenista se impone a Del Moral 3-1 en la intención del voto en el corredor donde Zepeda dio la sorpresa hace seis años.

Vuelven los halcones a la SCJN

Era julio de 2018 cuando ante representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos electorales autónomos, López Obrador recibió la constancia que lo acreditó como presidente electo para el sexenio 2018-2024 de manos de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada Janine Otálora. Después el presidente se dirigió al pódium y con voz firme prometió que nunca mandaría palomas mensajeras ni halcones amenazantes para intimidar el trabajo a resoluciones de los representantes de las instituciones autónomas.

“Ofrezco a ustedes señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes compete. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras, ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes”. Cinco años después llegaron los halcones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Uppercut: En la Cámara de Diputados, Morena inicia este martes los foros sobre la elección popular de los ministros de la SCJN. La cita es a las 11 horas con la moderación del diputado priista Juan Ramiro Robledo y participan Diego Valadés Ríos, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime García Cárdenas.

