Lo que dicen los cierres de campaña

Los ciudadanos de Coahuila y Estado de México acudirán el próximo domingo a las urnas para definir, vía el voto, quiénes serán los titulares de sus ejecutivos locales, además de legisladores y alcaldes, para los próximos seis años. En esta segunda entidad, la algarabía que rodea cualquier cierre de campaña se vivió en ambos contingentes, cada uno apoyando a su respectiva candidata a la gubernatura.

Independientemente de que muchos políticos de la alianza opositora ‘Va X México’ la acompañaron, lo que llamó la atención del cierre de campaña de Alejandra del Moral es que, al final del mitin en Toluca, se suscitara una gresca entre sus propios seguidores. ¿Real, fingida, sembrada? No se sabe a ciencia cierta aunque cobró muchos reflectores, si bien no llegó a descarrilar el evento. ¿Habrá sido suficiente para mostrar músculo abarrotando la Plaza de los Mártires de esa manera como lo hicieron PRI, PAN y PRD?

Los contrastes no le son del todo favorables. En los mítines de cierre de Delfina hubo orden y se vieron a las corcholatas oficiales —y al no oficial, Fernández Noroña— acompañando a la candidata de ‘Juntos Hacemos Historia’ en actitudes por demás serias y reservadas, lo que usualmente no se les observa en este tipo de eventos. Lo cual confirma que, posiblemente, la ex secretaria de Educación Pública no tenga en la bolsa la gubernatura, ya que la 4t hizo un esfuerzo sin precedentes por departir y verse unidos.

La importancia de Edomex no puede ser soslayada. El verdadero último bastión del PRI para fines del sistema de partidos que nos rige (Durango y Coahuila casi no cuentan) y el que, más allá del dato histórico, el Estado de México es realmente la cuna política del Revolucionario Institucional. Pero por si eso fuera poco, está que el número de electores en dicha entidad federativa es el más grande de todo el país y el que las tendencias de votación en ese estado dirán mucho de cómo se comportarán los votantes en las elecciones federales del próximo año.

Estoy consciente de que en el 2017 Alfredo del Mazo, priista, resultó victorioso en el Estado de México y, sin embargo, eso no evitó que López Obrador ganara con el mayor porcentaje de votación en esa entidad en el 2018. Mas pensemos que en las elecciones federales del 2024, no estará Andrés Manuel en la boleta (aunque quiere estarlo a toda costa). ¿En el Edomex las marcas “Morena” y, todavía más importante, “López Obrador” serán definitorias para que Delfina gane la gubernatura más allá de lo que se conoce de su trayectoria?

Habrá otros que dirán que la ventaja de Delfina responde a que la población del Estado de México está harta de la égida priista y buscan un nuevo tipo de gobierno, pero eso deberá de competir contra lo que hoy se sabe de la maestra y de sus nada honestos procederes (mismo en el municipio de Texcoco su apoyo por parte de la ciudadanía ha registrado merma en las últimas semanas).

Las diversas casas encuestadoras oscilan en sus resultados, pero en su mayoría dan una ventaja de al menos diez puntos a Gómez. Sin embargo es cierto que la brecha se ha cerrado entre ambas candidatas pues, al inicio de las campañas, era superior a los 20 puntos porcentuales.

Este domingo conoceremos la verdadera encuesta, en la que los ciudadanos deciden quién será su gobernadora por los próximos seis años, y cuyo resultado será utilizado por políticos de cualquier ralea para hacer sus cábalas, cálculos y apuestas para el 2024. Las elecciones del Estado de México definirán o modificarán el panorama político en el país y no solo por cómo se pinte el mismo, lo harán respecto a las estrategias, alianzas y propuestas que marcarán la pauta a partir del próximo lunes para el 2024.

Se desea que los ciudadanos mexiquenses, no importando su ideología, salgan todos a votar en paz.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

