La figura geométrica perfecta

Ha quedado claro que el infierno causa adicción, y se vive desde espacios de poder muy allegados a la política. En los mismos se logran apreciar las peores versiones de una persona. Las series televisivas más vistas, nos dan cuenta de que estamos viviendo de forma caótica, lo cual, se corrobora, mediante la admiración a series como “Juego de Tronos”; “House of Cards”, “Ozark” “Narco Series o películas” y muchos más, donde los héroes o heroínas, son aquellos que carecen de valores y se acercan más a las actitudes psicópatas; pero que tienen encantados a muchos. ¿Acaso será, porque nos estamos acostumbrando a realidades grotescas?

Admirar a aquellos que llegan al poder o posiciones económicas, sin tener una pizca de integridad y congruencia, traicionando su palabra, representa una regresión a la pre-democracia que se vivió en este país durante muchos años, pero puede que en realidad estemos presenciando algo cíclico, que no es exclusivo de un país como México. Eric Voegelin, era un intelectual a quien se le calificaba de “conservador”, ya que publicó libros destacados; entre ellos: “Las religiones políticas.” El contenido revela como algún partido, prometía la salvación aquí y ahora. Y ponía de relieve que dichos movimientos políticos eran subproductos de la decadencia, en un mundo con ideologías que se habían fundido con doctrinas de transformación social de la post-ilustración. Lo anterior, parece un bucle en el tiempo, ya que después de todo Eric Voegelin, escapó de Alemania en 1938, y falleció en 1985.

Parte de la clase política, vive un ambiente cercano al año 2024, ya que el 2023 les ha dejado de importar. Ante ello, muchos analistas esperan una batalla de proporciones inimaginables que pudiera resquebrajar el estatu quo; debido a que ellas y ellos, ya se vieron sentados en la silla del águila, por lo que, en términos de salud mental, podríamos decir que estamos en un país, con una clase política sumergida en la ansiedad, ya que se ha olvidado del presente, y sólo piensa en el futuro. Mientras tanto, millones de Ciudadanos observamos, de forma impotente, que estamos a nuestra suerte, ante el impedimento de acceder a instituciones que se han socavado, hasta perder el mínimo de bienestar para las familias del país. En este momento, no existe diálogo, fuera de la esfera del arrebato del poder, ensalzando la figura de Maquiavelo, de quien tanto su obra, como su tiempo, se han sacado de contexto.

Supongo que lo que menos interesa es lo que piensen sus Ciudadanos, eso no es nuevo, por ello hemos transitado por varios modelos de gobierno, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, siempre con la esperanza de una modificación, pero olvidando que los cambios también pueden ser peores. No cabe duda, que ha faltado sabiduría y menos ambición. Pero si acaso escucharan, no estaría por demás señalarles, las cualidades que deben poseer los grandes lideres, para poner a México en el lugar al que aspiramos que llegue. Para ello, se requiere un gobierno minimalista; donde se prometa menos y se haga más; desde luego, querer a México y no a sus partidos o bolsillos es fundamental; saber de política y administración pública, no estaría demás, allegarse de funcionarios honestos, pero preparados, en cada una de sus áreas, y plantear el bienestar social, sin sesgos de paternalismo, haciendo énfasis en la educación de calidad, la salud con insumos necesarios, y el desarrollo de mecanismos de inversión que eviten que la informalidad arrebate oportunidades de crecimiento económico del país. Insertar la semilla de mejora social, es relevante para que se respete a la autoridad, los espacios públicos y privados; y se genere la aspiración de un modo de vida mejor. Un poco de estrategia, para cambiar la ética de cuerpos militares, marinos y policiacos y convertirse en instituciones incorruptibles, donde muchos jóvenes aspiren a pertenecer. Pero la sociedad civil, también tiene obligaciones y responsabilidades; por ejemplo: antes de Cuerna o Acapulco, cumplir con votar. Antes de pasarse un alto, respetar y ceñirse al orden estatal. Hombres y mujeres se deben respetar. Si crees que lo anterior es imposible, piensa hace apenas 30 años, no había otro partido en el poder. Hoy tienes la posibilidad de votar, de exigir, de alzar la voz, de manifestarte, pero también lo puedes perder.

Recuerda que la libertad, hasta ahora, sólo tiene una figura geometría, se llama democracia.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL