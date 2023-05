Hacen del repechaje plato de segunda mesa

Con el final de la fase regular del Clausura 2023, una de las principales reflexiones debería ser si en verdad la Liga MX logró la penetración que buscaba y que, de alguna manera, nos presumen con números que pueden estar fuera de la realidad.

El torneo cerró con tres millones 311 mil 12 asistentes a los estadios de los cinco millones 993 mil 176 lugares que era la totalidad de las entradas a vender. Es decir, hubo un promedio de asistencia de 55.2 por ciento.

Claro que nos dirán que estar arriba de 50 por ciento es muy positivo y que están por encima de los promedios de otras grandes ligas.

Porque siguen sin darse cuenta de lo verdaderamente peligroso del asunto para el negocio del futbol, y es el hecho de que no están trabajando en nuevas audiencias. Hoy, a unos días de su famoso repechaje, es más fácil que los jóvenes nos digan cómo y por qué están peleando el título en la Premier League, que por qué clasificó el lugar número 13 a la reclasificación.

Por ejemplo, para los partidos del América, el promedio de asistencia fue de 32 mil personas. Muy bajo para la magnitud del equipo. Los de mejores entradas en promedio, los regiomontanos, aseguran todo desde el inicio, con sus abonados, porque allá han generado un amplio sentido de pertenencia.

Luego viene el anuncio de los horarios del repechaje, y vemos que hay un juego el domingo a las 9 de la noche. Se trata del Tigres vs. Puebla, que de por sí no es un duelo tan atractivo y que si lo pones ese día, a esa hora, terminas por hacer que solamente le interese a los aficionados de esas plazas, es decir, no haces que tu producto sea atractivo.

¿Por qué juego el domingo a esa hora? Simple, por la pelea de Saúl Álvarez que es el sábado por la noche y que las brillantes mentes que programan olvidaron o no le dieron la importancia debida. Porque sabían de esta pelea desde hace mucho y no pensaron en la manera de convivir con ella.

Por eso es que decimos que parece no importarles construir nuevas audiencias, ni siquiera con este producto como el repechaje, que regresaron de la tumba para generar más ingresos para los dueños y socios comerciales.

Pero cómo quieren que sea atractivo, si los mandan a las 9 de la noche en domingo; es decir, ponen su producto como plato de segunda mesa para los aficionados al deporte, que, seguramente, se van a desvelar el sábado con la pelea del Canelo, pero que difícilmente no verán el juego, porque lo han acomodado en un espacio de tiempo muy poco atractivo.

Allá ellos y su manera de seguir golpeando un producto que ha dado años y años de riqueza a quienes lo han sabido administrar bien. Hoy vuelven a poner a sus equipos, a una de sus fases importantes en segundo plano, y eso no lo perdona la afición, que después se las cobra con reclamos, bajas entradas y un desinterés de las nuevas generaciones, que debería preocuparles más que muchas otras cosas que tienen marcadas como principales en su agenda.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

LSN