Pinta su raya con Mejía

Se deslindó el presidente López Obrador de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT al gobierno de Coahuila, a sólo 10 días de la elección. Y no sólo eso, sino que el mandatario le pidió no usar su nombre porque no tiene relación con él y hasta lo acusó de irse “sin decir adiós”, cuando renunció a la Subsecretaría de Seguridad. “Se me hace un acto de deshonestidad estar usando mi nombre en una campaña cuando no tengo relación”, dijo.

A corregir al INE

El Tribunal Electoral, presidido por Reyes Rodríguez, está muy atento a las decisiones que toma el INE, encabezado por Guadalupe Taddei. De hecho, la magistrada Janine Otálora trae un proyecto para aplicar medidas cautelares al presidente López Obrador por sus comentarios electorales, lo cual había desechado el Instituto.

Lo de las firmas, sólo es propuesta

Todavía no es un hecho que los aspirantes presidenciales de oposición deban recolectar un millón de firmas. El dirigente priista, Alejandro Moreno, aclaro que es apenas una propuesta del PAN que se va a discutir en las mesas de Va por México al momento de definir la ruta y el método para elegir abanderado.

Xóchitl empieza a dar color

En el PAN se van definiendo los bloques, de cara a las elecciones de 2024. Nos dicen que Xóchitl Gálvez, aspirante a candidata a jefa de Gobierno, se está acercando a Santiago Creel y en ese sentido se dirigen sus llamados a los contendientes presidenciales para mantener la unidad, sin agredirse unos a otros, como están haciendo algunos y algunas.

Hasta Kumamoto tunde a MC

Resulta que hasta Pedro Kumamoto reapareció para tundir a Movimiento Ciudadano, por su campaña contra el PRI. El actual regidor de Zapopan, quien se hizo famoso hace una década por ser el primer diputado independiente de Jalisco, se lanzó contra el partido naranja y, al igual que la alianza Va por México, lo acusó de hacerle el trabajo sucio a Morena y a la 4T.

