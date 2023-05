Oposición descarta a Marcelo Ebrard para elecciones 2024

La posibilidad de que Marcelo Ebrard pueda salir con la candidatura presidencial de Morena para 2024 no existe. Lo saben opositores y morenistas. Por eso en los pasillos de los partidos se maneja la versión de que el canciller puede romper con Morena y brincar a la coalición Va por México y/o Movimiento Ciudadano. Incluso, se ha manejado la versión de que Ebrard puede unir al partido de Dante Delgado con el PAN para las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, derrumbó esa opción al asegurar que en Acción Nacional jamás aceptarán a una corcholata de AMLO. Nomás faltaba, que el presidente tenga en nuestro partido una opción más para meter a un candidato suyo en la oposición, dijo Cortés. El presidente del PAN sostuvo una conversación con directivos de El Heraldo de México. Su inédita revelación inhabilita otra jugada que era motivo de discusión en la mesa del análisis político nacional: Ricardo Monreal, la otra corcholata de AMLO no podría ser candidato. Entonces se entierra la versión de que Ebrard podría ir por la presidencia de 2024 y Monreal por la Jefatura de Gobierno. Se acerca septiembre, las candidaturas y opciones de juego de los aspirantes con tal o cual opción se van reduciendo. En ese sentido Cortés habló claro y lanzó un mensaje a los panistas que quieren la presidencial de 2024 para que dejen el twitter y las oficinas y salgan a las calles y los mercados a hacer campaña de a deveras. No falta el sarcasmo al pensar en esa imagen: a ver si no se enferman del estómago.

***

PAN SE BLINDA DE XÓCHITL GÁLVEZ

La decisión del PAN en la CDMX está tomada y es definitiva: por ningún motivo, reconsideración, ni encuesta, por mucho su popularidad la eleve al mismísimo cielo, le van a dar la candidatura a Xóchitl Gálvez, la aspirante de ese partido mejor posicionada, hasta ahora, por la jefatura de Gobierno. El panismo de Jorge Romero, mandamás de Acción Nacional en la capital, tiene el respaldo total de la dirigencia nacional que encabeza Marko Cortés para terminar por todas con cualquier posibilidad que pudiera permitirle colarse entre alguna rendija azul por la candidatura para la elección de 2024. El blindaje que ya le pusieron es que la ciudad será designada a un hombre. Para no caer en falta ante el Tribunal Electoral, el PAN dará la candidatura en Guanajuato a una mujer, es la entidad más segura que puede ganar el partido y así Gálvez no podrá impugnar. La medida interna lleva destinatario. Se llama Santiago Taboada, con quien Cortés y Romero volvieron a hablar tras la intensificación de las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX por su presunta relación directa con el Cartel Inmobiliario, integrado por panistas de Benito Juárez. Taboada les dijo que hasta donde tope y por eso la decisión de hacerle el cerco a Gálvez, a quien por su buena relación con Sheinbaum, en Palacio de Ayuntamiento veían con buenos ojos que se metiera en la pelea por la candidatura panista en la capital. La decisión de Romero y Cortés inhabilita a Xóchitl de ir como la candidata de la Coalición Va por México. Queda Movimiento Ciudadano a la senadora. ¿La aceptarán?

UPPERCUT: El presidente López Obrador habló de las elecciones y de los programas sociales en Edomex y Coahuila a una semana de votar, si eso no es intervención, ¿qué es?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL