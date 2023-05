La creatividad materno-profesional

El reciente Día de las Madres, celebrado el pasado 10 de mayo, brinda una oportunidad para honrar a las mujeres que nos dieron la vida y nos enseñaron su significado. Sin embargo, para muchas mujeres modernas, este día es más que una celebración; es un recordatorio de la increíble hazaña que llevamos a cabo cada día al cumplir con las exigencias de la maternidad y, al mismo tiempo, seguir nuestras carreras profesionales.

Según el Instituto de Estadísticas Laborales, hasta 2022, el 72.3 por ciento de las mujeres con hijos menores de 18 años participaban en la fuerza laboral. Este número, que ha crecido de manera constante durante las últimas décadas, pone de manifiesto el compromiso de las mujeres modernas con sus carreras, incluso mientras crían a sus hijos. Sin embargo, las estadísticas no cuentan toda la historia. Detrás de cada número hay una mujer lidiando con los horarios escolares, las reuniones de trabajo, las tareas domésticas y las expectativas de la sociedad.

Afrontar estos desafíos requiere una gran dosis de creatividad. En un mundo que no siempre está diseñado para apoyar a las madres trabajadoras, nosotras debemos encontrar maneras de adaptarnos y de ser resilientes. Y esto es algo que veo todos los días en mi trabajo con mujeres extraordinarias. Como decía Sheryl Sandberg, COO de Facebook y autora de Lean In: "Realmente no creo que haya una elección profesional que no sea compleja y llena de desafíos para las mujeres”.

En este viaje, cada madre es una verdadera heroína que aplica constantemente su ingenio y creatividad para resolver los desafíos diarios. Nos adaptamos, innovamos y encontramos maneras de hacer las cosas.

Si eres una de estas heroínas, quiero que sepas esto: Tu labor no pasa desapercibida. Nosotras, tus compañeras en este viaje, vemos los sacrificios que haces, la energía que inviertes y el amor incondicional que entregas.

Cada una de ustedes está haciendo una contribución valiosa, no sólo a sus propias familias, sino también a nuestras comunidades y al mundo en general. Este trabajo de equilibrio entre la maternidad y la profesión es un acto de amor y un compromiso con un futuro mejor para todos nosotros.

No estás sola en esta travesía. Hay una comunidad de mujeres que entienden tus desafíos y te apoyan en tus éxitos. Como una mujer que al igual que ustedes lleva una vida profesional activa y es madre de tres hijos, tengo el privilegio de presenciar diariamente la fortaleza, la pasión y la creatividad de las mujeres en el mundo laboral.

En este Día de las Madres atrasado, aplaudo a todas las madres trabajadoras. Celebro su fuerza, su pasión y su creatividad. Reconozco las contribuciones invaluables que están haciendo. Como la activista y autora Gloria Steinem observó una vez: "No sabemos todavía lo que puede hacer una mujer. Sólo sabemos lo que las mujeres están haciendo en un mundo masculino”.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

MAAZ