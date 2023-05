Bye, bye México. Cero y van dos; y las que faltan

Sin entrar en tecnicismos legales sobre la recuperación o expropiación que hace el gobierno de México de un importante tramo de vías que estaban bajo el control operativo y económico de Ferrosur (Grupo México), creo que lo fundamental a analizar son las distintas implicaciones para México en el ámbito de negocios e inversión que está teniendo esa decisión gubernamental.

En economía —no solo en política—, la forma es fondo y es necesario preguntarse lo siguiente:



1) ¿Desde el punto de vista operativo era absolutamente necesario tomar las instalaciones usando a las fuerzas armadas o solo sirvió al gobierno de la 4t para mandar una advertencia a Grupo México, al sector empresarial, a la sociedad mexicana y a la comunidad extranjera?

2) Lo que se dice pedía Germán Larrea como compensación ¿es (era) una millonada como afirma el presidente AMLO? ¿Con base en qué avalúo y estudios técnicos se determinó tal conclusión?

3) Con lo que sabemos, ¿Grupo México iniciará una salida paulatina, tipo la realizada por la compañía española Iberdrola, o continuará apostándole al país vía la 4t? En otras palabras, ¿tomará el dinero del arreglo al que arribe con el gobierno (si se concreta) y dónde lo llevará?

4) Dado que López Obrador manifiesta interés por que el gobierno de México participe en la ‘oferta pública inicial’ por Banamex que ahora anuncia Citigroup para el 2025, ¿dicha acción será parte de las instrucciones que le dejará a su sucesor, un aviso claro de que él piensa continuar controlando la Presidencia?

Estimo que haber utilizado a la Marina para tomar control de las vías férreas en comento no era necesario; se tradujo en una agresión a Grupo México y a los actores económicos que participan en el país en general. Mensaje claro de que en nuestra nación se hace la voluntad de Palacio y que las Fuerzas Armadas de México pueden hacer desfiguros sí así lo requiere la 4t.

Por cuanto al monto de la compensación solicitada, la verdad es que de Grupo México no se tiene confirmación ni versión oficial. Comunicación sí ha habido, en cambio, al respecto de que ha desistido adquirir Banamex. Por su parte, López Obrador dice que no se le pagará a dicho grupo empresarial 7,000 mdp; que habrán otras formas de compensación. ¿Cuáles son estas? ¿Satisfacen a la parte agraviada?

En este mismo orden de ideas, es alarmante que en México, gracias a este régimen, estén canceladas las vías para determinar lo que significa “una millonada”. El único criterio hoy en día es que en Palacio se considere justificado un gasto. Sí a las millonadas que han significado las obras insignia de esta administración; no a las millonadas para garantizar servicios y programas en salud y educación, por ejemplo. ¿Alguien cree que los proyectos prioritarios de esta administración han beneficiado o beneficiarán en un futuro a las regiones más desfavorecidas del país? Ciertamente nadie ha podido probarlo o sustentarlo; si acaso los distintos estudios indican todo lo contrario.

Unos (gobierno) y otros (Grupo México) y terceros (Citigroup) podrán argumentar muchas cosas, pero una cosa es incontrovertible: la venta de Banamex se cayó; Larrea ha decidido NO adquirirlo (2,000 mdd que el gobierno de México no recaudará en razón de una operación de venta que ha sido ahuyentada). Ya van dos grandes inversiones que se escapan. Me temo esto presagia muchas otras.

Citigroup ha abandonado la venta de Banamex y planea una OPI para 2025/2026, en la cual puede participar cualquier gobierno (ojo, no solo el de México). Ante ello llama la atención la respuesta de López Obrador.

Saldos de tener el apoyo popular, pero al mismo tiempo la desvergüenza de decir: ‘voy derecho y no me quito’. Un descaro que suelen tener sólo los malos ideólogos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

