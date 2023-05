Fayad se perfila como embajador

Todo apunta a que el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, será el embajador de México en Israel, país con el que el gobierno del presidente López Obrador mantiene un estira y afloja por la petición de extraditar al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. El caso es que en la presidencia ya hicieron costumbre entregar carteras diplomáticas a los ex mandatarios priistas, como Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich.

Patadas bajo la mesa, en el INE

Nos cuentan que el INE entró en una guerra de baja intensidad entre los consejeros. Las decisiones de la presidenta Guadalupe Taddei, como el cese de Jacqueline Vargas Arellanes al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización, han incomodado a varios de sus compañeros, quienes a su vez le han frenado varios nombramientos.

Suman a Velasco como corcholata

Logró el líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, que Morena lo incluya entre las corcholatas presidenciales. El dirigente morenista, Mario Delgado, convocó al legislador a participar en el proceso que definirá al abanderado: “desde ahorita le digo que es más que bienvenido a participar en la encuesta de Morena”.

Reunión con verdes y anuncio

Fructífera reunión sostuvo ayer el canciller Marcelo Ebrard con cuadros del PVEM. En el nutrido grupo había diputados federales, senadores y dirigentes de 28 entidades. La reunión se da justo el día en que Ebrard anunció que el próximo 5 de junio presentará su propuesta para elegir al candidato presidencial de Morena, garantizando la unidad del partido.

Alito se destapa

Levantó la mano el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para la candidatura presidencial de la alianza Va por México. Luego de que su homólogo panista, Marko Cortés, expresó que los interesados deberán recolectar casi un millón de firmas, el líder tricolor dijo tener ya dos millones en la bolsa. Nos dicen, que su destape disgustó a más de un aspirante priista.

