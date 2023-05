La corrupción también en el deporte

No señor presidente, el deporte de México no está “en buenas manos”. No lo estuvo en 2021 cuando la titular de la CONADE fue calificada como la funcionaria más corrupta de su gabinete, tampoco lo estuvo en 2022 cuando retiró el apoyo económico de atletas de deportes acuáticos y menos lo está ahora, pues además de seguir estando calificada como la más corrupta, ha amenazado con quitar salarios a entrenadores, negar acceso a instalaciones y cancelar la participación de atletas de deportes acuáticos en competencias internacionales, pero que quede claro, aún sin el apoyo de su gobierno, nuestras atletas mexicanas siguen triunfando y haciendo historia en el mundo del deporte.

No es solo una gran decepción la postura de Ana Gabriela Guevara, quien ya olvidó cuando fue apoyada hasta convertirse en una de las mejores atletas de México y el mundo, sino también su falta de apoyo hacia las mujeres que se desempeñan en un ambiente con poca representación, pues las mujeres representan únicamente el 19.5% de la población ocupada en el sector de deportistas y equipos deportivos profesionales.

El hecho de que la titular de la CONADE haya mencionado que las nadadoras artísticas “se hacen las víctimas solo por llamar la atención”, refleja pobreza intelectual y una gestión sin perspectiva de género que termina por vulnerar aún más a las mujeres en el deporte.

En México, el 39.6% de la población tiene práctica deportiva y ejercicio físico con mínimo 5 horas 30 minutos de ejercitación a la semana. ¿Qué mensaje envían estas declaraciones a todas las personas que aspiran a representar a México en el deporte algún día?

Afortunadamente, nuestras deportistas acuáticas obtuvieron tres medallas de oro y una de bronce en Egipto, gracias al apoyo del sector privado, y aunque Ana Gabriela insiste en llamarlas mentirosas, hay mucha gente que sí creemos en ellas y gracias a eso, volverán a apoyarlas para que asistan al Mundial de Clavados 2023 en Japón.

En esta administración, la CONADE sí ha destacado, pero por sus malos manejos, se le ha solicitado que aclare el uso de 186 mdp en el informe de cuenta pública 2019, la comprobación de 377.1 mdp en el ejercicio de 2020, el pago a personas que no eran miembros activos del Sistema Nacional del Deporte y a otras que no tenían acreditación de ser profesionistas o especialistas en entrenamiento deportivo y por no entregar los expedientes de las y los deportistas beneficiarios del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

La corrupción de este gobierno ha llegado hasta lo más profundo y siguen destruyendo todo lo que tocan. Por eso, los éxitos de nuestras atletas son aún más admirables y valiosos. Gracias por representarnos y poner el nombre de México en alto a pesar de todo y de todos.

Laura Esquivel Torres

Secretaria nacional de promoción política de la Mujer en el CEN del PAN

LSN