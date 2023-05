Desmantelar al INAI para tapar su corrupción e incapacidad

El Ejecutivo se ha quitado la máscara y ha dejado claro, con un vulgar cinismo, que le molesta profundamente la transparencia y el derecho fundamental a la información, y que le estorban las instituciones encargadas de vigilar el ejercicio público.

Esa es la razón, incluso aceptada por el propio Presidente, de haber dejado inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) aunque su afán final es desaparecer ese organismo. Como siempre, el gobierno centra sus pretextos en el costo de operación de las instituciones o en la eficacia de estas; pero sus argumentos, por falsos o parciales, caen por su propio peso.

En días pasados, horas después de uno más de los reveses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le propinó al Ejecutivo, al declarar inconstitucional el acuerdo del gobierno federal publicado en noviembre de 2021 (el cual permitía catalogar las obras prioritarias de la autodenominada 4T como asuntos de interés público y seguridad nacional, reservando su información y transgrediendo así el derecho de acceso a la información y las facultades del INAI para su salvaguarda); el titular del Ejecutivo publicó un decreto presidencial con el mismo contenido de fondo, para que nadie pueda acceder a la información de sus “obras faraónicas”.

Lo anterior, incumpliendo los requisitos de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, y aun cuando en los últimos cuatro años se les ha destinado a estos proyectos una importante (y exorbitante) parte del presupuesto, descobijando otros temas que le duelen a la ciudadanía como la salud, la seguridad y la atención ante desastres naturales, entre otros.

Sin embargo, el INAI no se quedó con los brazos cruzados y promovió un recurso de queja ante la SCJN, ya que este nuevo decreto viola los términos de la suspensión decretada respecto del acuerdo originalmente impugnado. Es muy claro que las obras públicas no son consideradas de seguridad nacional, sino de carácter público. Lo que pide el INAI es que se hagan públicos los contratos, no que se detengan las obras.

De manera paulatina y continua, con este tipo de iniciativas, se socava el contenido sustantivo del artículo primero constitucional, que garantiza los derechos fundamentales para todas las personas en nuestro país. En este caso se trata de coartar dos de los derechos más importantes para la participación ciudadana: el derecho a saber y el derecho a proteger los datos personales de la población.

La creación del INAI, como respuesta orgánica a la necesidad de garantizar dichos derechos, fue producto del mayor consenso de la sociedad y las fuerzas políticas representadas en el Constituyente. Su tarea implica el desarrollo de procedimientos técnicos y la posibilidad de instruirlos con el respeto al debido proceso. Lo anterior se pone en riesgo con las irresponsables ocurrencias de los legisladores de Morena, cuya única motivación es el quedar bien con el Presidente —a quien le mueven oscuros intereses— sin importar que hayan claudicado en su obligación de cumplir la Constitución y de ser representantes de la federación.

En el PAN, defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada y conocer las acciones del gobierno. El INAI ha expuesto irregularidades como la Casa Gris de Houston y el desfalco en Segalmex, pero no puede ser acusado de parcial, porque también reveló acciones incorrectas en gobiernos anteriores. La transparencia es clave para México y exigimos ocupar ya los espacios vacantes del INAI con perfiles independientes.

La autonomía de los organismos públicos es vital para elecciones libres y combatir la corrupción. El Ejecutivo limita unilateralmente el derecho a la transparencia. El oficialismo, de manera alevosa, ha detenido las designaciones en el INAI, encargado de velar por el acceso a la información pública. En el más de mes y medio que no se ha sesionado, se encuentran pendientes de resolución cuatro mil 498 recursos y medios de impugnación ingresados por interesados, de acuerdo con información de la comisionada Norma Julieta del Rio.

El INAI ha sido clave para la democracia y para la vigilancia del ejercicio público. Incluso varias de sus resoluciones han servido para conocer casos de conductas indebidas en los gobiernos, y se ha podido sancionar a partir de ello.

Por ello, en Acción Nacional seguiremos insistiendo en que los tres espacios vacantes en el Consejo Consultivo del INAI sean ocupados a la brevedad por perfiles independientes y calificados.

Orgullosamente, decimos que Acción Nacional siempre ha velado por la transparencia y el derecho de acceso a la información y, en contraste, es Morena quien hoy pretende dejarlo inoperante. Prueba de ello es que fue un gobierno panista el que creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y, desde aquel entonces, ha contribuido a una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno.

DIP. JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

@JORGEROHE

MAAZ