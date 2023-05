4 de junio, una buena oportunidad

Los gobernantes electos en un proceso democrático son el reflejo de la mayoría de su pueblo, de sus circunstancias y de su historia. El próximo 4 de junio habrá elección para gobernador en dos entidades federativas; Estado de México y Coahuila. Quien resulte ganador, nos dará un indicativo claro de lo que quieren los electores; pero sobre todo, de lo que son, votarán por quien tengan un mayor grado de identidad y se sientan representados.

A diferencia de procesos anteriores, cuando las circunstancias estatales pesaban mucho más que las nacionales, en esta ocasión jugará un papel determinante el desempeño del gobierno federal, sobre todo en el Estado de México, pues la cercanía de la candidata oficial con el presidente, hace prácticamente imposible que se les considere como distintos. Los simpatizantes de Morena votarán por el Presidente más que por la candidata.

Los electores no la tienen sencilla, tendrán que decidir si continúan con el mismo partido que los ha gobernado desde siempre o le dan un voto de confianza a la propuesta de Morena. Será de facto, un ejercicio de ratificación entre dos gobiernos; los emanados del PRI durante más de 80 años y el actual gobierno federal encabezado por Morena. En ambos se han cometido muchos errores, falta ver cuáles tienen mayor peso en la percepción ciudadana.

Aunque la mayoría de las encuestas en Edomex presentan una tendencia considerable a favor de la candidata oficialista, también es cierto que la brecha se ha acortado en las últimas semanas, lo que prevé la existencia de una verdadera competencia. El proceso ha sido particularmente “terso”, en gran medida, porque el gobernador actual decidió mantenerse al margen, así, como debería de ser siempre.

No se debe de olvidar la última elección en la capital, donde todas las encuestas mostraban una ventaja irreversible a favor de Morena, pero que debido a diversos factores, al final el resultado fue muy distinto del esperado. En esa ocasión la diferencia fue el nivel de participación de la clase media, y aunque su presencia no es predominante en el Edomex, pueden ser un factor que modifique los resultados previsibles en la elección.

Ellos votaron no solo a favor de la oposición, sino también como una muestra de rechazo al gobierno federal, en el Edomex las cosas no serán distintas, es tanto el nivel de confrontación política, que los detractores del gobierno no perderán ninguna oportunidad para mostrar su postura. Votar a favor de la oposición, es votar contra el Presidente, por lo que los resultados nos darán un parámetro de evaluación del gobierno de la 4T.

Tampoco faltarán las prácticas tradicionales en ambos bandos, también será una evaluación del desempeño presidencial. Las cosas no podrían ser de otra forma, el Presidente acapara la conversación pública con sus mañaneras, él encarna las ventajas y las desventajas de Morena, es el gran elector de nuestro país y figura dominante.

Está en campaña permanente a favor de su partido, situación que lo ha desgastado con distintos sectores, el impacto de esta práctica, solo puede medirse a través de las elecciones.

El 4 de junio, los electores tendrán una buena oportunidad para expresar lo que opinan de sus gobiernos, será un buen parámetro para saber lo que nos espera en 2024.

POR HÉCTOR SERRANO AZAMAR

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

PAL