Luis Miguel sólo aprendió a ser un niño explotado, ¿de dónde iba a salir un lord inglés?

LUIS MIGUEL EN SU GIRA GANARÁ 46 MILLONES DE DÓLARES Y NO DA MANUTENCIÓN PORQUE ÉL SÓLO APRENDIÓ A SER UN NIÑO EXPLOTADO, CON ESE EJEMPLO, ¿DE DÓNDE IBA ÉL A SALIR UN LORD INGLÉS?

Luis Miguel dará 46 conciertos en su gira que comienza en noviembre y cobra un millón de dólares por fecha, con 46 millones de dólares, de los cuales le dieron la mitad por adelantado, muchos se preguntan que aunque sea el más despilfarrador, aunque coma tres veces al día caviar y se tome seis botellas del whisky más caro del mundo ¿cómo es que no le alcanza para darle manutención a sus hijos?

Luis Miguel no da dinero porque su papá le quitó el suyo, el único ejemplo que tuvo “El Sol” es que Luisito Rey nunca pagó sus deudas y nunca le dio un hogar, siempre lo explotó y lo único que le enseñó fue a cantar.

Luis Miguel resultó decente y es un príncipe comparado con su papá, ¿cómo podría ser “El Sol” previsor y responsable con sus hijos cuando eso se aprende por ósmosis en casa? Y él solo vio un borracho transa que nunca lo cuidó pegándole a su mamá hasta que la mató, ¿cómo iba él a convertirse en un lord inglés?

MARIANA LEVY DEJÓ UN SEGURO DE ESTUDIOS PARA QUE SUS TRES HIJOS ESTUDIARAN UNA CARRERA, SI ELLOS NO QUIEREN O NO APRENDIERON A TRABAJAR NO HAY HERENCIA QUE LES DURE

Mariana Levy al morir, me contó Talina, dejó un seguro de estudios para que sus tres hijos terminen una carrera, si Pirru no los obligó a estudiar ni les enseñó a trabajar, no hay herencia que alcance por el resto de la vida, eso, en el caso que exista una herencia, ¿existen documentos oficiales y un testamento? Porque no van con “Pirru” y le preguntan: ¿dónde quedó el dinero de Mariana que dice Talina que él vació las cuentas en Estados Unidos a dos días de su muerte? ¿Por qué no desaloja la casa que les dejó su mamá en Cuernavaca?

Ana Paula y José María se equivocan de culpable, desconfían de su hermana María, mientras lo poco que hay si fue desapareciendo, quizá para cuando sean abuelos logren llegar a un arreglo y recibir unos pesos, a lo mejor ni los pesos van a existir cuando eso suceda.

LA PRUEBA DE FUEGO PARA CLARA CHÍA SERÁ AHORA QUE LOS HIJOS DE SHAKIRA PASEN SIETE SEMANAS CON PIQUÉ Y CON ELLA, CUANDO LOS NIÑOS SABEN QUE ELLA DESTROZÓ SU HOGAR

¿Cuántas famosas se divorcian y el único patrimonio que les deja su ex marido es un chichón? El coeficiente intelectual de Shakira es de 140, es superdotada e hizo una mina de oro de su escandaloso divorcio.

La verdadera prueba de fuego será en el verano cuando los niños pasen siete semanas con Piqué, ellos se darán cuenta de la situación de su papá y su amante, y “claramente” van a ser demandantes con él y no le van a hacer la vida fácil ni van a ser diplomáticos con ella. Cuidar niños es pesado sobre todo si no son tuyos, no te quieren ni quieren quedar bien contigo.

