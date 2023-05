Niñez y Enfermedades Colorrectales Congénitas

En México nacen 1300 niños y niñas al año con Enfermedades Colorrectales Congénitas (ECC). Si bien, no son mortales afectan la calidad de vida de quienes lo padecen al generar incontinencia urinaria, fecal, disfunción eréctil y malformación en los órganos reproductivos femeninos.

Las Enfermedades Colorrectales Congénitas son malformaciones en el ano o en el recto (intestino grueso) que ocurren durante el desarrollo del feto entre la séptima y décima semana de gestación que impiden la correcta evacuación.

Algunas de las malformaciones son: pasaje anal estrecho o inlcuso puede estar obstruido por una membrana, desconexión entre el recto y el canal anal, recto conectado al tracto urinario o al aparato reproductor. Estas últimas son las que se tardan un poco más en ser diagnosticadas, hasta 7 y 8 meses después del nacimiento, ya que si hay una evacuación, pero ocasionan infecciones y malestares.

Como todas las enfermedades existen niveles de gravedad, las malformaciones más evidentes son diagnosticadas desde que el bebé nace y requieren de intervenciones quirúrgicas. Muy pocas se logran detectar antes del nacimiento.

También pueden existir casos no diagnosticados, quizá tú seas alguien que lo ha padecido toda su vida y no lo sabes. En México se calcula que hay 70 mil personas con una malformación colorrectal. Un síntoma común es el estreñimiento severo, inflamación en los riñones e incontinencia fecal. También se pueden presentar otro tipo de malformaciones, entre el 25 y 30% de esta población presentan alteraciones en el corazón.

Los daños de una Enfermedad Colorrectal Congénita no diagnosticada y tratada a tiempo puede ocasionar desnutrición y severos problemas psicosociales pues comienzan a aislarse, no quieren ir a la escuela, reuniones etc.

¿Han visto la película “Milagros del cielo”? Es la historia de una niña que tiene una rara enfermedad intestinal que le ocasiona inflamación intestinal, dolor, vómitos. La niña poco a poco pierde su alegría y las ganas de llevar su vida normal, pues los niños de su escuela se burlan de ella por lo abultado de su estómago, etc. Ya no se las cuento, pero verla, podría ayudarnos a sensibilizarnos ante este tipo de padecimientos.

Otro punto importante es saber a dónde acudir a solicitar ayuda en caso de que una persona cercana a nosotras y nosotros tenga una ECC. En México el diagnóstico y tratamiento es algo muy reciente, aún no existen instituciones públicas especializadas en este tipo de padecimientos que puedan dar una atención integral así como un seguimiento a lo largo de su vida.

Teniendo en cuenta esta necesidad, más aún en los casos de familias de escasos recursos, en 2019 nace Fundación Momentum que brinda atención médica y psicológica a las niñas y niños con una ECC para que puedan tener una vida plena. A la fecha han apoyado a 42 infantes y sus familias en cuanto asesoría, tratamiento y soporte emocional. En lo que va del año han recolectado los fondos para operar a 2 infantes y aún tienen en lista de espera a más niñas y niños.

Para solicitar atención médica o sumarte a este proyecto visita: http://fundacionmomentumparaenfermeda.godaddysites.com/

POR DULCE GALINDO VILLA

@FUNDACIONGRUPOANDRADE

PAL