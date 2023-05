Mi libro Debajo de mi piel y la magia de los lectores

Hola, queridos lectores. Para aquellos que no me conocen me gustaría presentarme: soy Mónica Salmón, psicóloga clínica y escritora por necesidad, sí, por necesidad catártica y emocional. En 2002 le diagnosticaron cáncer de mama etapa IV a mi mamá, una mujer joven de 48 años, “sana”, con un futuro prometedor, con dos hijas, yo, recién casada y apunto de sacar el título de psicóloga clínica y tanatóloga, y mi hermana Ruth de 15 años. Le dijeron a mi mamá que la bolita del seno izquierdo que tenía era leche enquistada, una negligencia médica terrible de un ginecólogo del Hospital Ángeles del Pedregal.

Por ese malpractice perdimos tiempo, tiempo que en esta enfermedad es de suma importancia. Nos dedicamos a buscar lo antes posible el mejor tratamiento para su condición: quimioterapias, radiaciones, etc.

Le dieron un diagnóstico de vida no mayor a seis meses, porque decían que había metástasis por todos lados, que su cuerpo estaba invadido y que además tenía un gen HER 2 Neupositivo. Esta proteína promueve el crecimiento de células cancerosas. Ante semejante diagnóstico sentí que el mundo se había detenido, se había puesto en pausa. Mi mejor amiga, mi guía, mi ejemplo, mi todo en esta vida, mi mamá, ella que parecía que tenía una risa eterna, moriría (me decían) en menos de seis meses.

¿Cómo afianzar la vida en esos momentos? Yo tenía el título de psicóloga clínica y tanatóloga y se esperaba de mí una óptima respuesta a la situación. Pero yo estaba aterrada, paralizada frente al diagnóstico de cáncer de mama de mi mamá. No sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir. Busqué ayuda sin éxito en mi país, pero no lo encontré.

Más tarde hice una especialidad de psico-oncología en línea con el Dr. Pablo Rispo en Argentina, país en el que hoy se reparte gratuitamente mi guía de apoyo para pacientes oncológicos que aparece en mi libro. Mi guía se regala a cada paciente que es diagnosticado con cáncer en Argentina. En mi país, México, desafortunadamente no se pudo llevar a cabo, nadie respaldó una iniciativa similar.

Los seis meses de vida se convirtieron en seis años. Eso nos dio tiempo de recorrer su camino tomadas de la mano. Como bien dijo mamá, “logré llegar al postre de la vida, mis nietos”. Aprendimos a vivir con el cáncer y a descubrir las miles de caras que esa

enfermedad presenta. Para sobrevivir la enfermedad escribí todos los sentimientos y todas las emociones que me asfixiaban y de allí surgió la necesidad de escribir para no morir.

Quise que quedara la historia de “Abu” en un libro, que mis hijos supieran qué tan expansivo era su amor y su risa, quería que supieran la magia que encontró en un escritor francés, Guy de Maupassant. Así nació Debajo de mi piel, mi primera novela, la que salvó mis días tan temidos en el tratamiento oncológico y sobre todo plasmó la compasión que despierta en cada lector.

Hace poco en un club de lectura, Maura te recomienda un libro, que además de reunirse para leer ayudan a niños con cáncer, Maura recomendó mi libro, me invitaron a una sesión por Zoom y las palabras de las lectoras llegaron a mi alma. Estas letras son para Diana, por su honestidad y por su comienzo en quimioterapia. Diana me preguntó si recientemente había vuelto a leer mi libro, le dije que no pero le prometí hacerlo por ella.

Estas letras también son para el papá de Diana, por su fuerza y sus palabras; para Rosana, porque con mi libro pudo despedirse de su mamá; para Gemma, por darle a su mamá mi libro y comprender la magia que surge de estas historias; y para Maura, ya que en cada lector de Debajo de mi piel yo encuentro un camino lleno de catarinas y logro sin lugar a dudas escuchar la risa de mi mamá que nunca se apagó.

Gracias por leerme.

POR MÓNICA SALMÓN

