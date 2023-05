México conquistando el corazón de los japoneses

México, a pesar de ser uno de los países más reconocidos en el mundo, siendo constantemente referenciado en películas y canciones, sigue siendo un misterio para la mayoría de los japoneses.

En mi experiencia personal cuando un japonés me pregunta de dónde vengo y les respondo que de México, normalmente recibo una respuesta como: ¡Ah! ¡Tequila! ¡Tacos! Y a veces un silencio incómodo porque a la persona no se le vino a la mente nada relacionado con México. No es algo que me parece preocupante ya que creo que la respuesta sería similar si a un mexicano promedio le preguntamos sobre Japón; probablemente las primeras palabras que relacionaría con el país serían algo así como anime, sushi y matcha. En pocas palabras, ambos países son un misterio el uno para el otro, pero así como en México por lo general se tiene una buena imagen de Japón, en Japón también se tiene relativamente una buena imagen sobre México, tanto así que desde hace unos años se está poniendo de moda.

Los japoneses, como muchas otras personas alrededor del mundo, tienen ciertas reservaciones en cuestión de viajar a México por aquello de la inseguridad, pero a pesar de esto, en 2019, Popeye una de las publicaciones nacionales más importantes, publicó una guía detallada de lugares que visitar, cosas que comprar y actividades que disfrutar en Ciudad de México, y aunque desgraciadamente poco después a consecuencia de la pandemia los viajes internacionales se vieron impedidos por alrededor de dos años, hoy en día cuando me encuentro hablando sobre México con las personas, muchos de los comentarios que escucho son sobre lo mucho que les gustaría viajar a México.

El boom de México en Japón también se percibe en el panorama culinario. Aunque en Tokio ya había varios lugares de comida Tex-Mex, en cuestión de tan sólo algunos años se pueden ver más y más restaurantes de comida mexicana genuina, como varias taquerías y restaurantes estilo fondita. Uno de los más conocidos es el restaurante “Tepito” en Shimokitazawa, que se ha vuelto famoso y ha aparecido varias veces en la televisión nacional por su nopal asado.

Además, hay un incremento en venta de productos hechos en México, no sólo boutiques que se enfocan en vender artesanías y decoraciones mexicanas, también marcas japonesas que importan diseños de bolsas mexicanas en especial bolsas de cesta y bolsas de mercado. En el mundo del arte también se está viendo el amor por México, ya que a partir de junio el Tokyo National Museum presentará la exhibición Ancient Mexico, donde se podrán apreciar piezas mayas y aztecas.

POR REGINA PALACIOS

