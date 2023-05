Un fuerte revés se acaba de llevar la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (OMPMP), que encabeza Antonio Rodríguez Fritz, a quien le pusieron cara dura los trabajadores de la compañía de remolcadores marítimos SAAM, que opera en el Golfo de México.

Aunque Rodríguez Fritz decía que iba “todo avante” para quedarse con la titularidad de ese contrato colectivo, los marinos rechazaron de forma contundente al sindicato disfrazado de la Orden Marítima en las elecciones de legitimación sindical donde salió reprobado en días pasados.

Así, el veracruzano se quedó con las ganas de meter mano a las cuotas obrero-patronales de uno de los contratos más codiciados como es el de SAAM, una de las firmas de remolques para arrastre de buques de altura y servicios a la navegación con más presencia en el país.

La escasa credibilidad de la organización sindical jugó en contra de Rodríguez Fritz luego que los marinos de los servicios costa afuera en estos años han comprobado que muchas de sus promesas no lograron hacerse realidad en los puertos donde ganó contratos.

De igual forma, las credenciales de Rodríguez Fritz se han visto comprometidas por las presuntas o verdaderas presiones al sector marítimo en un modus operandi donde a través de personeros se advertía a las empresas off shore que las tripulaciones no se embarcarían de no aceptar juagar a favor de la Orden sindical.

El revés de los marinos contra la OMPMP resulta significativo porque pone en entredicho las relaciones que presume Rodríguez Fritz con las autoridades laborales y los despachos especializados más influentes en México.

LA RUTA DEL DINERO

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL