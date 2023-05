Campaña Presidencial: La agenda del Presidente

Por instrucciones presidenciales, la campaña de 2024 ya inició, fuera de los tiempos legales y con las condiciones impuestas por la agenda del Presidente. Él y su equipo así lo anunciaron y el llamado Plan C está en marcha. Las razones son múltiples: la primera parte del Plan B fracasó y los funcionarios públicos no podrían hacer campaña desde sus plataformas gubernamentales.

En segundo lugar, las corcholatas ya están en campaña y los conflictos están a la vista: que si hay favoritos o no; que si el piso no está parejo; que si Monreal está entre los llamados a competir; que ya llegó la hora de “moverse”; etcétera. Independientemente de la voluntad del partido, el Presidente dijo que en agosto debería estar resuelto el tema y se realizará la única encuesta. No importan los planes anteriores.

Si el Presidente quiere que la candidatura se posesione pronto, lo tiene que hacer en agosto, antes del Informe Presidencial, para que el llamado al voto empiece a generalizarse y convencer al electorado de votar para obtener la mayoría calificada en el Congreso. Mientras, la Corte se convirtió en el nuevo enemigo, para mantener la narrativa de la presunta campaña conservadora y corrupta contra el pueblo de México, y tener pretexto para llamar al voto.

El problema es que esa estrategia genera muchos conflictos. Los tiempos de las corcholatas se acortan para conseguir el apoyo de quienes serán encuestados y ello multiplica las giras, los eventos y el gasto. Los periódicos ya dedican páginas completas al seguimiento de las actividades corcholateras, mientras crece la percepción (certeza) de que el verdadero elector mandará la señal oportuna para que, como en los viejos tiempos, las fuerzas vivas morenistas se pronuncien. En el colmo del cinismo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, se vio obligado a pedir a los gobernadores de su partido que le den el mismo trato a todos los aspirantes, para que “nos ayuden a ser imparciales” y no se complique la unidad interna. En buen español, una precampaña.

El Presidente y Morena saben que la elección de 2024 no es similar a la de 2018 y que se requerirán de esfuerzos adicionales para que el Plan C funcione. La pregunta es si en su intento violarán la ley sumando las mañaneras, los dichos de los gobernadores y otros funcionarios públicos a la campaña. Hasta ahora la oposición no parece tener una respuesta activa contra el Plan C, ni se percibe una narrativa novedosa ante la campaña que ya empezó.

Habrá que poner atención a dos temas de ahora en adelante: (1) Cómo reaccionará el INE y el Tribunal Electoral ante las quejas que presenten los partidos de oposición; y (2) Cómo supervisarán las autoridades electorales que desde ahora no se destinen recursos públicos a lo que de hecho ya son actividades electorales. Sobre todo, en épocas en las que se definirán sus presupuestos para 2024.

Arturo Sánchez Gutiérrez

Profesor del Tecnológico de Monterrey

@ArturoSanchezG

