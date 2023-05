Taquilleras

La reclasificación del futbol mexicano hacía vaticinar que podría haber desagradables sorpresas en las semifinales. El lugar 13 de la general, Santos Laguna, había eliminado al quinto de la tabla. El Atlético San Luis, situado en el 12, le había puesto un baile al sexto, el León en su casa y los había echado prematuramente. Afortunadamente, dentro de lo que cabe, la mediocridad no pudo ganarle a la regularidad, salvo Tigres que eliminó al que estaba más arriba de él, el Toluca, no sin antes haber pasado un sobresalto de por medio, de esos que acostumbran, en términos numéricos, sólo el séptimo pasó a las semifinales de los de abajo.

Rayados, América y Guadalajara sí hicieron alusión a los lugares que ocuparon en la temporada.

Es así que se viene una semana bastante interesante, con tres plantillas con sumo poderío en sus plantillas, refiriéndome a los dos equipos regios y al capitalino, y una cuarta que ha sido la grata revelación del torneo con una estructura de gente europea.

Habrá doble clásico y quienes más se regocijan con ello son los directivos que verán sus arcas llenas al final de las semifinales.

Hoy como nunca, no hay un claro favorito para adjudicarse la corona, de ahí que además de lo que representará para la taquilla, parece que viviremos unas semifinales sumamente parejas por el desempeño en la general, y porque nadie ha desplegado un futbol tan convincente, quizá en ese rubro sólo pongo al Monterrey, porque es el único que realmente sabe a lo que juega y le sale a la perfección.

Rayados terminó el campeonato con 40 unidades, con 13 ganados y un empate, lo que podría parecer aplastante; sin embargo, apenas doblegaron por dos al Santos Laguna que recibió 43 goles. Nada espectacular la escuadra de Víctor Manuel Vucetich, pero parece que tiene las armas para ganar con lo justo y ello también encierra un cierto grado de maestría.

Su defensa es el arma que los pone como favoritos al título, además de que los nombres que tienen en la ofensiva en cualquier momento la clavan. Tigres llegó con un semestre convulso, y lo que pase para ellos ya es ganancia, Robert Siboldi ha sabido administrar sus recursos y no le tembló la mano para no respetar las jerarquías que tanto daño le estaban haciendo al equipo. El otro semestre tendrá que venir una limpia, pero no dejan de tener una gran calidad que pudiera sacarle susto a cualquiera.

Del otro lado, el América fue bailado en propio patio ante el San Luis en el choque de vuelta, pero en la ida ellos impusieron condiciones. Otra escuadra irregular que no ha sabido plasmar en Liguillas lo que lleva años haciendo en las fases iniciales.

Guadalajara tendrá que demostrar de una vez por todas que no sólo depende de Alexis Vega y Víctor Guzmán para carburar. Aun así, pedazo de torneo de los de Verde Valle. ¡Que siga la fiesta!

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ