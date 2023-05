Agua; actuar ante la crisis que viene

El mundo se está secando. El agua es uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos, todos hemos escuchado hablar de su importancia, nos han sometido a campañas de concientización y lamentablemente no han sido suficientes, necesitamos hacer más.

Aún no es tarde para actuar, además de las acciones personales para ahorrar agua, es necesario generar las condiciones gubernamentales para que las cosas se hagan y se hagan cada vez mejor.

Por ello, he propuesto desde la Cámara de Diputados reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con lo que pretendo sumar a las entidades federativas, los municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que instalen en sus inmuebles, sistemas de captación de agua de lluvia que, sometida a tratamiento, pueda aprovecharse.

En los últimos años, la crisis por la falta de agua se ha agudizado, es un fenómeno mundial que existe y aún es tiempo de corregir, sería un error dejar que el problema crezca sin control y sin acciones que de verdad impacten en el ahorro y buen uso del líquido.

Según la ONU, en 2028 la Ciudad de México podría tener su “día cero”, el momento en el que la sequía terminará con el suministro libre de agua, para dar paso al racionamiento del líquido si no se toman acciones correctivas inmediatas.

En la Alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, ya se cuenta con un sistema de captación de agua pluvial que ha permitido el aprovechamiento del líquido; tan solo en 2022 se captaron 9 millones 483 mil 563 metros cúbicos de aguas pluviales, captadas en el Complejo Olímpico, el edificio sede de la Alcaldía, el Deportivo Benito Juárez, entre otros. Los beneficios al medio ambiente y a los vecinos son muchos con acciones como esta, que sin duda vale la pena replicar para alcanzar mejores resultados.

Con esta reforma queremos sumar esfuerzos para ampliar la obligación de los gobiernos, la Administración Pública Federal, y los poderes Legislativo y Judicial para que juntos enfrentemos una realidad que nos alcanza.

Generar infraestructura que permita anticipar las acciones necesarias para enfrentar la escasez de agua, son una estrategia con visión de futuro, pues de acuerdo con cifras de la UNAM, se prevé que en menos de una década la realidad del uso de agua sea distinta y el racionamiento del líquido sería una realidad para todos.

La máxima casa de estudios plantea que la cantidad de agua de lluvia en la CDMX “es mucho más grande que la de algunas ciudades como Londres. Sin embargo, no hay una forma de lograr beneficio. Ya no hay los lagos que deberían captarla, por lo que el agua de lluvia no se aprovecha”.

Es momento de actuar, como ciudadanos desde casa podemos hacer lo propio para seguir ahorrando agua, tomar duchas breves, lavar el auto con cubeta y reutilizar el líquido, así como instalar sistemas de captación en nuestros hogares si es posible, en tanto, quienes somos representantes públicos, tenemos la obligación de hacer leyes y generar las condiciones para alargar la llegada del “día cero” e incrementar la disponibilidad de agua a largo plazo, beneficiando a los vecinos y al medio ambiente.

Por Luis Mendoza Acevedo

Diputado Federal (PAN) Distrito 15, Alcaldía Benito Juárez

Redes sociales FaceBook, Twitter @LuisMendozaBJ

MAAZ