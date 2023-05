Adán Augusto se acerca al segundo lugar

Si bien es cierto que Claudia Sheinbaum se mantiene en el número uno de las encuestas, lo cierto también es que la única corcholata que ha crecido más, de diciembre a la fecha, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Con base en el ejercicio publicado ayer en las páginas de El Heraldo de México, en alianza con la firma Poligrama, el responsable de la política interna se disputa el segundo sitio de las preferencias con el canciller Marcelo Ebrard, pero con un margen cerrado.

En diciembre de 2022, Sheinbaum arrancó con 30.40% y hoy tiene 33.10% de las preferencias, mientras que Ebrard inició con 21.80% y en mayo logró 24.60%; es decir, con todo y su rebeldía, sólo creció 2.8%.

En cambio, Adán Augusto pasó de 15.00% a 20.80%, arañando un 6% de crecimiento, registrando así el doble de lo que logra el cuarto lugar, ocupado por el senador Ricardo Monreal, quien pasó de 11.10%, en diciembre de 2022, a 10.40% en este mes de mayo; es decir, el zacatecano va como los cangrejos.

Pero más allá del dato puro y duro, lo que se puede apreciar es que quienes van a la zaga son los que más gritos y sombrerazos han dado en días recientes.

Y quienes crecen en las preferencias mantienen un paso constante, como en el caso de Adán, quien no habla de inequidades, piso parejo, ni preferidas o preferidos, simple y sencillamente sigue en lo suyo.

•••

¿Rebeldes con causa? Y a propósito de las corcholatas presidenciales, resulta inútil tratar de convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver y es el caso de Ebrard y Ricardo Monreal.

Están empecinados ambos en convertirse en candidatos presidenciales cuando todo hace creer que Andrés Manuel López Obrador ya tomó una decisión y esa no les favorece.

Y derivado de esa terquedad, tanto el canciller como el senador zacatecano se han cerrado a la posibilidad de construir acuerdos o buscar una candidatura de unidad.

Se resisten a tejer un pacto con quien lleva ventaja en las encuestas y con la dirigencia del partido, corriendo el riesgo de quedarse con las manos vacías.

Un poco de historia y contexto: Marcelo fue siempre el brazo derecho de Manuel Camacho Solís y lo usó para colocarlo en posiciones clave cuando no le favorecía un acuerdo o una negociación.

Durante muchos años ese fue el papel que le tocó jugar. Y hoy él mismo se resiste a seguir con esa ruta. Se cerró a cualquier acuerdo, ya no para salvar su futuro político, sino para salvar a quienes han decidido jugársela con él.

Habrá quienes digan ‘quien no arriesga no gana’, pero en Morena y el Palacio Presidencial no están echando en saco roto los desplantes del canciller.

Y el resultado de estirar la liga se conocerá pronto. El 5 de junio, después de las elecciones en el Edomex y Coahuila, se sabrá si el canciller jugó bien o la liga no aguantó tanta presión.

•••

Corte de caja en Coahuila. Y donde todo parece indicar que la tendencia es irreversible es en Coahuila, pues según la encuesta de El Heraldo de México, el aliancista Manolo Jiménez lleva la delantera con 46% de las preferencias.

Armando Guadiana, de Morena, ocuparía el segundo sitio con 29.1%; y Ricardo Mejía, del PT, con 16.9%; en tanto que el abanderado del Partido Verde y otros, Lenin Pérez, tiene 4.8%. No hay mucha novedad en los números. Lo único que queda patente es que la eventual derrota del partido guinda tiene varios orígenes.

A saber: la división entre Morena y sus aliados, sobre todo el PT; la traición de Mejía al Presidente; la falta de apoyo a Guadiana desde el centro y el desplante de algunas “corcholatas” presidenciales.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El enojo, el orgullo y la competencia son nuestros verdaderos enemigos”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MAAZ