El uso de urnas electrónicas y el voto por internet

Una de las fuertes críticas que tienen las elecciones en México son los elevados costos con los que se desarrollan, pero esta situación tiene múltiples explicaciones. De entrada, resulta muy caro contar con un sistema electoral que contenga diversos procedimientos que den seguridad a los actores políticos involucrados, así como como a la propia ciudadanía. Tan sólo el ejercicio de votar implica la producción de una credencial de elector que resulta onerosa por todos los candados de seguridad que la han colocado como un documento no solo de identificación electoral, sino ya prácticamente como nuestra cédula de identidad nacional.

Al llegar a la casilla encontramos las mamparas, mesas de trabajo, la fabricación de urnas y ni se diga la impresión de boletas electorales por tipo de elección y en cantidad suficiente para que pueda votar toda la población de 18 años y más, lo que resulta caro, pero es el mecanismo establecido en la legislación electoral vigente.

Adicional hay que contabilizar los costos del líquido indeleble, de las marcadoras de credencial, de la capacitación de las y los funcionarios de casilla, el traslado de los paquetes electorales con las boletas a las sedes de los consejos distritales para los cómputos de las elecciones, entre muchos aspectos más. Solo este ejemplo implica una serie de gastos que la autoridad electoral está obligada a llevar a cabo para llevar a buen puerto los procesos electorales conforme lo disponen la Ley.

No obstante, existen varios mecanismos que pudieran no solo efiscientar las elecciones, sino en un mediano plazo, bajar sus costos lo que resultaría muy oportuno para la crisis económica que vive el país. Me refiero al uso de la tecnología para la recepción del voto de las y los ciudadanos.

Un mecanismo que ya ha probado sus bondades en diversas entidades federativas que lo han implementado desde 2005 es la utilización de urnas electrónicas, el segundo, es la utilización del sistema electrónico por internet para recibir la votación de la ciudadanía al interior de la República, mismo que ya es usado para recibir el voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero de acuerdo con las determinaciones establecidas en la legislación electoral federal como en las locales.

Para su operatividad y tal y como se ha venido desarrollando es necesaria la participación de las instituciones políticas respectivas, de la academia, de organismos de transparencia nacional e internacional, de implementar diversas auditorías y pruebas para ambos sistemas, entre otros.

De implementarse y con las modificaciones al marco legal correspondiente, la ciudadanía tendría la opción de votar de manera presencial el día de la jornada electoral a través de urnas electrónicas, o bien, a través del uso del internet en donde, además, se abriría una temporalidad tal vez de una semana previa para que la ciudadanía pueda votar desde una computadora fija, una laptop, una Tablet o simplemente desde su teléfono celular, dando como límite las 18:00 horas del día de la elección.

Entre los múltiples beneficios que la utilización de ambos sistemas traería consigo, entre otros, apuntamos los siguientes:

1.- Optimización de diversos procedimientos que facilitarían el flujo de votación haciéndolo más ágil.

2.- Podría prescindirse de una o un funcionario de casilla como el escrutador.

3.- Ya no sería necesaria la impresión de millones de boletas electorales ni de documentación electoral auxiliar.

4.- Al ser una boleta virtual se le podría agregar la fotografía de las y los candidatos.

5.- El cómputo de la elección podría realizarse el mismo día de la jornada electoral una vez que hayan cerrado las casillas para lo cual ya no serían necesarios ejercicios tan costosos como los Conteos Rápidos o los Programas de Resultados Electorales Preliminares.

6.- La facilidad de este mecanismo seguramente incrementaría la participación de la ciudadanía lo que implicaría darle mayor legitimidad a nuestro sistema electoral, etc.

Ahora bien, la utilización de este tipo de mecanismos para la elección de 2024 en donde se renovará la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, así como habrá elecciones locales en las 32 entidades federativas luce muy difícil. No obstante, su implementación bien podría lograrse en la elección intermedia de 2027.

Ante estas consideraciones el legislativo tendrá la última palabra.

