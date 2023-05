Arrinconan a Ebrard

Lo ha pedido demasiadas veces. Marcelo Ebrard ha enviado todo tipo de señales, pero parece que, o no lo escuchan dentro de su partido, o no lo quieren oír. Ha demandado reglas claras y piso parejo, desde hace meses, pero en la dirigencia de Morena no le hacen caso.

Ha advertido en innumerables ocasiones que quiere estar en la boleta presidencial. En cada una de ellas ha repetido su decisión de no dejar Morena y nunca distanciarse del presidente López Obrador. Con la misma vehemencia ha pedido claridad a la dirigencia de su partido. Su margen de maniobra cada vez es más reducido.

Desde junio del año pasado, escribimos en estas Definiciones que el Canciller tenía la ruta interna que plantearía: una encuesta en condiciones similares a las de noviembre de 2011, cuando compitió con AMLO por la candidatura; y una mesa en la que representantes de cada ‘corcholata’ pactaran mediciones y casas encuestadoras responsables de las mismas. Han pasado 11 meses y las cosas no se han movido.

El 4 de noviembre pasado, publicamos lo que Ebrard nos dijo en una charla en la que pedía condiciones de equidad en la contienda: definir método y tiempos de selección, y debates entre aspirantes. Hacia el cierre del año, entregó a Mario Delgado una carta con la misma petición.

“Nuestros planteamientos, cimentados en principios básicos son: 1) la celebración, en el primer semestre de 2023, de debates públicos entre las y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas; 2) el establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento; 3) la aplicación de la encuesta realizada y supervisada de manera independiente y con una sola pregunta en urna simulada”, escribió.

Nada ha cambiado, pero ante el avance del calendario electoral, la molestia ya es inocultable.

“Cuando no hay reglas claras, hay ausencia de reglas, es la ley de la selva”, señaló hace justamente una semana, al lanzarse contra la dirigencia de su partido, a la que acusó de no generar condiciones parejas.

Hace un mes, Delgado, nos dijo en entrevista que quienes aspiran a la candidatura “no deben comer ansias”, porque “antes de 2024 está 2023”, y aseguró que las reglas y convocatoria estarán listas pasadas las elecciones en Coahuila y Edomex, “a finales de junio o principios de julio”.

La dirigencia de Morena llevará al límite los tiempos. No prioriza que los aspirantes se separen de sus cargos, mucho menos alienta debates entre ellos. El mapa con el que navegan, estima la elección del candidato –previa segunda encuesta- hacia finales de noviembre, acotando el margen a los participantes.

Mientras eso sucede, las ‘corcholatas’ se mueven sin reglas y sin márgenes; recorren el país, pintan bardas, acuden a mítines, participan en foros, dan entrevistas… sin separarse de sus cargos, sin explicar cómo se financia su aspiración. ¿Qué no se vale? ¿Qué sí está permitido? Nadie lo sabe.

“Es la ley de la selva”, dijo Ebrard. Para allá van. Pero no por yerro o desatención de la dirigencia del partido, sino por decisión -¿o estrategia?-. ¿Quién gana en esas condiciones? ¿Quién se beneficia ante la ausencia de normas? No pocos creen que Claudia Sheinbaum; aunque cada vez más piensan que Adán Augusto López. Lo cierto es que no es Ebrard, quien transita un camino inequitativo mientras su propio partido lo arrincona.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

